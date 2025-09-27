Informe
Parlar del suïcidi, clau per ajudar els joves a evitar-lo
Diversos estudis alerten els últims dies del creixement de la infelicitat en les primeres edats. Els experts creuen que abordar el problema sense tabús contribueix a reduir-lo. Els mitjans de comunicació han estat reticents a informar dels casos
Daniel G.Sastre
S’acumulen els últims dies els avisos sobre la satisfacció i la salut mental dels joves. Un estudi internacional revela que el malestar que era propi de l’edat madura, entre els 40 i els 50 anys, ara és habitual ja entre els menors de 25 anys. I un informe elaborat per la Universitat Rey Juan Carlos amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya, publicat aquesta setmana, encara és més alarmant: el 15,7% dels adolescents espanyols entre 14 i 17 anys confessa que ha intentat suïcidar-se. D’una manera paral·lela, una família dels Estats Units ha denunciat OpenAI, l’empresa propietària de ChatGPT, perquè suposadament aquest bot d’intel·ligència artificial va ajudar el seu fill de 16 anys a prendre la decisió de suïcidar-se.
«Em sembla molt trist el que ha passat», diu respecte del cas dels EUA Agustín Bonifacio, treballador social de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i autor del llibre El plan B (Cúpula), d’aparició recent, que ofereix receptes per «ajudar els joves a superar la desesperança vital». «L’ús número u d’aquests programes d’intel·ligència artificial és oferir companyia. I el tercer, trobar sentit. Tenim més d’un quart de la gent jove que se sent sola, un munt de gent jove que té la necessitat de parlar d’aquest malestar», afegeix Bonifacio.
Dimecres passat va ser 10 de setembre, Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Les dades provisionals de l’Institut Nacional de l’Estadística (INE) per al 2024, els últims disponibles, revelen que, si bé el nombre de suïcidis de la població general va davallar lleugerament respecte a l’any anterior, entre els joves van augmentar de manera considerable. Entre els 15 i els 19 anys, els suïcidis van créixer a Espanya un 20% (de 63 a 76), i entre els 20 i els 24 anys es van incrementar un 8%. Però en aquesta franja crida l’atenció l’augment dels suïcidis femenins: el 2024 n’hi va haver un 28% més.
«Per a mi era important no tant parlar sobre els suïcidis consumats com de quant ha augmentat la desesperança vital dels joves, i en especial de les joves. La paradoxa és que hi ha més suïcidis consumats de nois, però més desesperança vital en les noies», assenyala Bonifacio. «Tot el que és ideació de mort ha augmentat moltíssim», afegeix per explicar que, durant els últims mesos, a Catalunya l’atenció a urgències per ideació de suïcidi -pensar a treure’s la vida- ha superat la que es dispensa en les temptatives efectives de suïcidi.
«Em vull morir»
El seu llibre és sobretot un compendi de consells sobre com cal actuar davant un jove que es planteja la idea del suïcidi que, si calgués resumir en dos, serien «escolta’l» i «estableix un canal de comunicació amb ell o ella». El plan B ofereix aquestes dues respostes per a la pregunta terrible amb què s’inicia el llibre, que Bonifacio, com a treballador social especialitzat en aquestes conductes, ha sentit diverses vegades: «Jo el que vull és morir-me, ¿que no ho entens?». Parlar del suïcidi «fa por, i més si es tracta de persones joves». Però l’autor no creu que per això calgui defugir la conversa, ni que s’hagi de mantenir el tabú que durant molts anys ha envoltat el suïcidi: «Cada vegada la nostra societat és més conscient de la necessitat de parlar-ne per poder abordar-lo, prevenir-lo. Això sí, tractant bé el tema: sense dades morboses ni detalls escabrosos», afirma.
Els mitjans de comunicació han sigut durant molts anys reticents a informar sobre suïcidis. Hi havia, i hi continua havent, por que especificar que algú s’ha tret la vida no pugui animar-ne d’altres a fer el mateix. És el que es coneix com a efecte Werther, per l’onada de suïcidis que hi va haver a Alemanya i altres països d’Europa a finals del segle XVIII per repetir la conducta del protagonista de la novel·la de Goethe. «Malgrat aquest mite, preguntar és una de les principals mesures de prevenció. Moltes persones amb desesperança vital o ideació suïcida no saben amb qui en poden parlar. No s’ha d’entrar en coses escabroses, per exemple els mètodes utilitzats, però sabem que un percentatge molt gran dels suïcidis que es consumeixin són evitables», afirma Bonifacio. I afegeix: «No hi ha ningú exempt que li pugui venir un moment de desesperança vital. Entre els joves, les desastroses perspectives sobre l’habitatge, per exemple, són un motiu de gran angoixa».
L’accés a l’habitatge és, juntament amb altres problemes econòmics, factors que remarquen com a fonamentals els dos estudis recents que alerten del creixement de la infelicitat juvenil. L’autor de El plan B que conté un capítol titulat ¿Condiciona más el código postal que el código genético?, hi està d’acord: «Quan es parla de suïcidi, es demana molt a psicologia o psiquiatria. Però com a treballador social veig que les circumstàncies socials adverses hi pesen moltíssim. Desgraciadament, el codi postal marca. No hi ha les mateixes oportunitats escolars, no es recepten els mateixos medicaments, l’itinerari vital serà diferent... El 80% dels determinants del comportament són socials».
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?