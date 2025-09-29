Un 23% dels espanyols segueixen amb el colesterol alt i la xifra no baixa
Els cardiòlegs tenen por que amb l’envelliment, l’obesitat i el sedentarisme el problema vagi a més. A Espanya cada hora moren 13 persones per culpa d’una malaltia cardiovascular, responsables del 25% de totes les morts.
Nieves Salinas
Cada hora moren 13 persones a Espanya per una malaltia cardiovascular. Amb les últimes dades de què disposa l’Enquesta de Salut de la Fundació Espanyola del Cor (ESFEC), gairebé el 60% dels espanyols, en concret el 57,3%, té dos o més factors de risc. D’aquest percentatge, el 22,8% té hipercolesterolèmia o, dit d’una altra manera, el colesterol alt. Els metges continuen preocupats pels percentatges. "En general, els perfils han tendit a empitjorar. A la consulta veiem que les dades no han millorat", assenyala Isabel Egocheaga, responsable del grup de treball de cardiovascular de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG).
Avui se celebra el Dia Mundial del Cor. Cada any, més de 120.000 persones del nostre país tenen un infart de miocardi o una angina de pit, dues de les patologies més greus i freqüents vinculades a la salut cardiovascular. Les malalties cardiovasculars són les responsables de més del 25% de les morts a Espanya i es posicionen per sobre d’altres problemes de salut com ara el càncer i les malalties respiratòries. El colesterol alt és al darrere del 60% de les malalties cardiovasculars.
La Societat Espanyola de Cardiologia adverteix, a més, que aquestes xifres podrien augmentar en els pròxims anys a causa de l’envelliment de la població i de l’impacte de factors de risc com la hipertensió, l’obesitat, el tabaquisme i el sedentarisme. I, per descomptat, el colesterol alt.
Factor de risc
La hipercolesterolèmia continua sent un dels grans factors de risc. "És una malaltia que no es nota. Passa el mateix que amb la hipertensió arterial. Ens falta molta sensibilització amb el colesterol", assenyala la responsable del grup de treball de cardiovascular de la SEMG. Els cardiòlegs incideixen a dir que el 80% de les morts prematures per malaltia cardiovascular es poden prevenir amb hàbits de vida saludables.
És fonamental, recorda Egocheaga. "De fet, totes les guies que s’han actualitzat, ara el 2025, insisteixen en el fet que la dieta i l’exercici són la primera mesura que han de prendre els pacients de risc cardiovascular baix. Les persones de risc cardiovascular moderat han de mantenir durant tres mesos aquest tipus d’hàbits i, si no milloren, cal plantejar-se iniciar tractament farmacològic", indica la metge de família.
"Tenim un arsenal terapèutic ampli i, sobretot, encara n’ha d’arribar més. L’important és utilitzar-lo i combinar els medicaments per arribar als objectius i evitar la inèrcia terapèutica i la baixa adherència, que són els dos puntals que condicionen el tractament", afegeix la doctora.
Tot i que estem més bé que fa una mica més d’una dècada –el 2012, amb dades de l’Estudi de Nutrició i Risc Cardiovascular d’Espanya, més de la meitat de la població espanyola tenia el colesterol alt i només el 46,4% n’era conscient–, els especialistes insisteixen a indicar que les xifres que s’estudien continuen sent altes. Les dades més recents assenyalen que el 22,8% dels espanyols té hipercolesterolèmia.
Protectors i perjudicials
Actualment, parlar de colesterol és una mica imprecís, argumenten els tècnics del SEMG. Hi ha diversos tipus de colesterol: uns que són protectors, com l’HDL, i d’altres que són perjudicials, com l’LDL, l’anomenat dolent. L’ideal és tenir un HDL alt i un LDL molt baix. El colesterol alt pot ocasionar un infart agut de miocardi, un ictus o qualsevol altra malaltia cardiovascular. En principi, l’LDL, com més baix millor.
Les noves guies aprovades per l’European Society of Cardiology (ESC) fixen límits més estrictes, abaixant els nivells de l’LDL segons el risc cardiovascular de cada pacient. Si és de baix risc cardiovascular, l’indicat és tenir un LDL inferior a 115 mg/dL; si és moderat, inferior a 100 mg/dL; si és alt, inferior a 70 mg/dL, i si és molt alt, inferior a 55 mg/dL.
"El que voldríem per a qualsevol persona que tingui un risc vascular baix, que no tingui res, és que estigui per sota de 116 mg/dL. Això, però, no ho té tothom i sempre donem una sèrie de recomanacions de com poden millorar, ja que aquest nivell no ens el trobem gaire habitualment", assegura la portaveu de la SEMG.
La menopausa
Posa el focus, a més, en una població concreta: una dona de més de 45 anys que s’encamina cap a la menopausa. "Amb la menopausa, la dona amb un perfil de colesterol alt tendeix a empitjorar". En això hi influeixen alguns factors de risc: els nivells de colesterol LDL augmenten fins a un 10% entre l’any previ i l’any posterior al cessament de la menstruació; el colesterol HDL, que es considera un factor protector del risc vascular en aquest període de la vida de les dones, perd l’efecte: quantitativament no hi ha gaires canvis rellevants, però en canvi sí en la distribució i funció.
La doctora apunta als joves, que també passen per consulta amb el colesterol disparat. Alguns amb obesitat, però no sempre. "L’obesitat i el colesterol no han pas d’anar units per força. Hi ha molta gent que pensa que els obesos tenen el colesterol alt per definició, i no és així. N’hi ha amb el perfil alterat que són prims. Aquestes persones tan joves pot ser que el que tinguin sigui una hipercolesterolèmia familiar, que és una variant que cal tenir en compte", diu Egocheaga. Es refereix a una malaltia genètica hereditària que causa nivells molt alts de colesterol LDL des del naixement. Cada any neixen a Espanya uns 1.600 nens amb aquesta malaltia, cosa que pot suposar una esperança de vida més baixa.
