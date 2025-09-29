Habitatges amb serveis: una manera de viure amb autonomia i seguretat
Una alternativa de domicili pensada per a aquelles persones que volen viure soles, però acompanyades
És un servei disponible als municipis bagencs de Manresa i Navarcles
Redacció
A mesura que les persones envelleixen o es troben en situacions que requereixen un cert grau de suport, sorgeix sovint la pregunta de com combinar el desig de mantenir l’autonomia amb la necessitat de comptar amb un entorn segur i acompanyat. En aquest context, els habitatges amb serveis que ofereix Sant Andreu Salut a Manresa i Navarcles es presenten com una alternativa acollidora, humana i adaptada a les noves maneres de viure l’envelliment i la vida adulta amb autonomia, però sense renunciar a l’atenció professional.
Els habitatges amb serveis són una tipologia d’habitatge pensada per a persones que, tot i conservar un bon grau d’autonomia, requereixen un entorn adaptat, accessible i segur. Es tracta d’un model que combina la intimitat i la llibertat de viure en un pis propi amb la disponibilitat de serveis assistencials i de suport que poden adaptar-se a les necessitats de cada persona. Els habitatges amb serveis permeten continuar vivint de manera independent, amb l’afegit de comptar amb un entorn pensat per facilitar el dia a dia i promoure el benestar.
Un model arrelat a Manresa
A Manresa, la Fundació Sant Andreu Salut disposa de catorze habitatges amb serveis situats a la plaça Major. Es tracta de pisos d’una dimensió adequada perquè siguin acollidors, funcionals i agradables. Són habitatges completament equipats i adaptats, que ofereixen una solució idònia per a persones que volen viure soles o en parella, però amb la tranquil·litat de saber que tenen serveis de suport a l’abast. A més, les instal·lacions estan plenament adaptades i ofereixen opcions amb terrassa o balcó, facilitant una vida còmoda i accessible per a tothom.
Aquests habitatges estan connectats a un sistema de videovigilància que funciona les 24 hores del dia, i compten també amb servei de recepció durant el dia, amb capacitat de resposta immediata davant qualsevol eventualitat. Així, es garanteix una atenció ràpida i una supervisió constant sense interferir en la llibertat i l’estil de vida de les persones que hi viuen.
Un altre element destacat és la disponibilitat de serveis complementaris adaptables: es pot contractar neteja de l’habitatge, supervisió de la medicació o altres suports segons la situació de cada persona. També s’hi ofereix acompanyament social personalitzat per a la gestió d’ajuts o la tramitació de serveis. A més, el servei inclou la neteja general dels espais comuns i la supervisió mensual dels habitatges, garantint unes condicions d’higiene i manteniment òptimes.
Aquest entorn facilita, també, la relació amb altres persones. Els espais comuns estan pensats per afavorir la convivència i, a mesura que els habitatges es vagin ocupant, es promouran activitats en grup per socialitzar, compartir temps i crear vincles. Aquest equilibri entre intimitat i comunitat és clau per evitar la soledat no volguda i afavorir el benestar emocional. L’equip de manteniment vetlla pel bon funcionament de les instal·lacions i el confort general de l’edifici.
Finalment, la ubicació d’aquests habitatges és un altre gran avantatge: al centre de Manresa, dins un entorn tranquil i ben comunicat, amb accés fàcil a serveis comercials, sanitaris i de transport. Tot plegat crea un entorn que combina independència, seguretat i qualitat de vida.
Navarcles: proximitat i vida de poble
A Navarcles, la Fundació Sant Andreu Salut disposa de 21 habitatges amb serveis en un edifici situat al costat de la Residència.
Els habitatges de Navarcles estan adaptats i pensats perquè cada persona pugui desenvolupar la seva vida quotidiana amb la màxima autonomia, però sabent que pot comptar amb suport professional sempre que sigui necessari. A més, les zones comunes de l’edifici estan pensades per fomentar la convivència i s’hi poden dur a terme activitats conjuntes entre les persones que hi viuen.
L’edifici té una ubicació privilegiada que facilita que les persones que hi viuen puguin seguir connectades a la vida del poble: anar a comprar, visitar el CAP, participar en activitats o saludar els veïns de sempre. Aquest enllaç amb l’entorn és un valor intangible que ajuda les persones a mantenir el sentiment de pertinença i a viure l’envelliment des de la continuïtat.
Amb un ambient familiar, un equip professional de confiança i una estructura que equilibra la intimitat amb la vida comunitària, els habitatges amb serveis de Navarcles són una opció cada vegada més valorada per persones grans del poble i de municipis propers que volen viure amb tranquil·litat, però sense aïllar-se.
La persona és el centre
Tant a Manresa com a Navarcles, els habitatges amb serveis de la Fundació Sant Andreu Salut es basen en un model d’atenció centrat en la persona. Aquest enfocament posa al centre les necessitats, preferències i valors de cada persona. És per això que cada habitatge és molt més que un lloc per viure: és una llar des d’on continuar decidint com es vol viure, amb qui, i amb quin grau d’ajuda.
Aquest model promou l’autonomia i reforça l’autoestima, tot respectant els ritmes i les decisions de cadascú. L’objectiu no és substituir, sinó acompanyar. I fer-ho des de la proximitat, amb equips professionals formats i amb vocació de servei, que vetllen pel benestar físic, emocional i social de les persones ateses.
L’atenció que s’hi ofereix, tant assistencial com social, es construeix des d’una mirada integral i humanitzada. El suport no es limita a les tasques pràctiques del dia a dia, sinó que inclou l’acompanyament emocional, la promoció de l’activitat social i el manteniment de la xarxa relacional de la persona, afavorint un envelliment actiu i saludable.
Seguretat i benestar
El servei d’habitatges amb serveis de Sant Andreu Salut continua consolidant-se com una opció a tenir molt en compte per a persones que busquen un entorn on poder viure amb tranquil·litat, seguretat i autonomia. També és una alternativa realista i molt apreciada per moltes famílies que volen garantir el benestar d’un familiar sense recórrer a un recurs institucional.
Aquest model d’habitatge ofereix una resposta a la transformació demogràfica i social que viu el país, amb propostes que respecten els desitjos i els projectes vitals de les persones. Els habitatges amb serveis no només cobreixen una necessitat d’una part de la població, també proposen una nova manera de viure, que combina llibertat, comunitat i suport.
Per a tothom qui vulgui conèixer aquest servei, la Fundació Sant Andreu Salut ofereix la possibilitat de concertar visites a Manresa i Navarcles, rebre assessorament individualitzat i obtenir tota la informació necessària a través de santandreusalut.cat o bé al telèfon de contacte 659 02 50 51.
