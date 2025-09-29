Quan i com introduir la sal, el sucre i les espècies en l’alimentació del nadó
El Servei de Pediatria d’Althaia dona pautes sobre la introducció d’aquests aliments
Redacció
Iniciar l’alimentació complementària en un nadó no sol ser complicat, però sí que cal tenir en compte algunes diferències respecte als adults. En aquest procés és habitual que sorgeixin dubtes com ara: cal afegir sucre o sal als àpats? Quines espècies es poden utilitzar?
Pel que fa al sucre, els especialistes del servei de pediatria d’Althaia insisteixen que és un ingredient que no aporta cap benefici nutricional. Ben al contrari, incrementa el risc de patir obesitat i càries. De fet, els nadons ja neixen amb una predilecció natural pel gust dolç, present a la llet i a la fruita, que té la funció de garantir una ingesta adequada d’energia.
El problema apareix quan se’ls ofereix sucre artificial, molt més intens i atractiu que el dels aliments naturals: el paladar s’hi acostuma i el nen pot acabar rebutjant fruites i verdures, que tenen un interès nutricional molt superior. Per això, es desaconsella oferir aliments amb sucres afegits o afegir sucre als plats fins als dos anys. I, a partir d’aquell moment, com menys millor.
Quant a la sal, el motiu és diferent tal com expliquen professionals del servei de Pediatria d’Althaia. Els nadons tenen un sistema renal immadur que no els permet processar grans quantitats de sodi. Tant la llet materna com la de fórmula ja contenen el sodi necessari per al bon funcionament de l’organisme, i l’entrada d’aquest mineral pot augmentar amb productes processats. Així, no cal ni convé afegir sal als àpats en els primers anys de vida.
Això no vol dir, però, que els plats hagin de ser insípids. Hi ha alternatives segures per donar gust als aliments. Els pediatres recomanen començar amb espècies suaus com l’orenga, l’alfàbrega, el julivert, la canyella o el pebre vermell dolç. Les espècies més fortes o picants —com el curri, la cúrcuma o el pebre negre— poden resultar irritants per al sistema digestiu, encara immadur, i és millor esperar fins que el nen tingui almenys un any. També hi ha aliments aromàtics que poden ajudar a potenciar el sabor, com la ceba, l’all, el coriandre o els alls tendres.
Amb aquestes recomanacions i una mica d’imaginació, expliquen des del Servei de Pediatria d’Althaia – Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, és possible oferir als nadons plats saborosos i saludables sense necessitat de recórrer al sucre ni a la sal.
Informació extreta del blog d’Althaia.
