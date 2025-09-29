El tribunal suprem interior
Hi ha clients que m’expliquen que se senten jutjats constantment. No per la parella, ni pels companys de feina, ni pels amics. És una veu molt més persistent: la seva consciència. Una veu que els acusa de tot: del que han fet i del que no han fet. La veu és un equip format per fiscals implacables i un jutges a punt per emetre sentències sense dret a defensa. Si aquestes acusacions vinguessin de fora, d'alguna altra persona, serien motiu per trencar una relació, amistat o, fins i tot per presentar querella als Mossos d’Esquadra per calúmnies i maltractament.
Aquesta veu interior jo la pateixo. I sospito que el lector que està llegint aquestes línies també. Pensa-hi un moment: quan va ser l’última vegada que et vas atacar a tu mateix? La gent em diu “fa unes hores”, “fa uns minuts”… o “ara mateix”. Aquesta és la intensitat del foc amic en la batalla diària de la supervivència.
El tribunal suprem interior no és imparcial. Són jutges malparits que no has triat i un jurat popular de records antics, mirades que et van fer sentir petit, promeses que et vas fer per no tornar a fallar, ridículs i errors que no es poden anomenar. El periodista i amic Lluís Foix diria que són "titulars a cinc columnes" que intentem amagar a la nostra pròpia consciència sense gaire èxit. Són supernoves emocionals que van esclatar fa temps i continuen enviant ones silencioses al present. Com les ones gravitacionals, deformen l’espai-temps interior sense que ningú les vegi.
Com podem guanyar la causa? No pas amb més judicis. La solució sempre serà parcial, un armistici imperfecte perquè les autosentències acostumen a ser perpètues.
La meva proposta per la defensa és modesta: demanar una mena de llibertat emocional condicional per anar fent. El primer que et proposo és escoltar, no negar les veus, perquè així només les tornaries subtils i ràpides. L’estratègia no és fer-les callar, sinó seure-hi, posar nom a què passa, entendre què volen protegir o de què estan fugint. Perquè no són del tot enemics, són parts de nosaltres mateixos què han après a parlar amb duresa implacable.
Conviure amb aquest tribunal interior és un exercici de lideratge íntim. Significa reconèixer quines respostes venen del cor i quines del jutge que vol agradar o castigar. Significa liderar-te abans de liderar. I, sobretot, cal recordar que no som la veu que condemna, sinó la que pot escoltar i estimar. Aquest és, potser, l’acte més revolucionari i discret de la nostra vida: deixar de ser súbdits del tribunal suprem interior per convertir-nos en testimonis de nosaltres mateixos.
