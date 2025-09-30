Assistència Sanitària reivindica la medicina de proximitat en la seva nova campanya publicitària
L’asseguradora aposta per la relació directa entre metges i pacients i combina el millor de la transformació digital amb el valor insubstituïble del contacte humà.
Redacció
Assistència Sanitària ha presentat la seva nova campanya de publicitat amb un missatge clar i coherent amb la seva trajectòria: la medicina és, abans que res, una relació entre persones. Fidels al lema implícit de "persones que tenen cura de persones", les peces creatives defensen el contacte personal com a element essencial de l’atenció mèdica, sense renunciar als avantatges que ofereix la nova era digital. L’objectiu és posar en valor el seu model assistencial, que després de gairebé set dècades continua sent diferent i pioner a Catalunya.
L’asseguradora manté l’aposta per un sistema de salut que prioritza la qualitat i la proximitat. Amb un quadre mèdic de més de 5.000 professionals, Assistència Sanitària garanteix que cada persona assegurada pugui escollir lliurement qui l’atendrà i tingui accés a especialistes de primer nivell. "La tecnologia ens fa més eficients, però mai substituirem la relació directa entre metge i pacient, que és el cor de la medicina", expliquen fonts de l’entitat. La nova campanya, que es difondrà en mitjans en paper i digitals, ràdio, televisió, plataformes de streaming i publicitat exterior, vol transmetre aquest missatge en un moment en què la digitalització avança amb força al sector sanitari.
Una entitat diferent
El que diferencia realment Assistència Sanitària d’altres asseguradores és el seu origen i el seu model de gestió. Fundada per un grup de metges catalans, la raó de ser d’aquesta entitat de caire cooperatiu ha estat del primer dia garantir una atenció mèdica de qualitat per a tothom, sense ànim de lucre i amb una clara vocació de servei. Les decisions es prenen amb criteris mèdics i no econòmics, i els professionals reben una retribució justa per acte mèdic, la qual cosa assegura una relació equilibrada entre metges i pacients.
Aquest esperit es reflecteix també en el que l’entitat anomena "medicina social". Des dels seus inicis, Assistència Sanitària treballa per no deixar ningú enrere, oferint cobertura a col·lectius vulnerables i mantenint la solidaritat intergeneracional com a eix de funcionament perquè ningú no quedi exclòs del sistema. Les persones grans, les famílies amb menys recursos o aquelles que conviuen amb malalties cròniques troben en aquesta asseguradora una porta oberta a l’assistència de qualitat. Perquè per a una organització de metges la salut no ha de ser un privilegi sinó un dret universal.
El model cooperatiu de gestió és un altre dels pilars que garanteix la sostenibilitat i el futur del projecte. Metges, metgesses i persones assegurades comparteixen la presa de decisions, afavorint un sistema transparent, proper i adaptable als reptes del present. Aquesta cogestió i el diàleg constant permeten actuar amb rapidesa davant de noves necessitats, incorporar innovacions tecnològiques quan realment aporten valor i mantenir alhora la calidesa del tracte personal.
Amb la nova campanya, Assistència Sanitària reafirma que la millor medicina es construeix amb valors. En un moment en què moltes asseguradores prioritzen la rendibilitat, l’entitat catalana recorda que el seu compromís continua sent amb les persones. La digitalització és una eina, però la confiança, l’escolta i la relació directa segueixen sent el seu signe d’identitat. Un missatge que ressona amb força en una societat que busca solucions innovadores sense renunciar a la humanitat.
