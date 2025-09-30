La Clínica Sant Josep reforça la salut mental amb una nova psiquiatra
La Dra. Mònica De Chiara destaca la importància de detectar a temps els signes d’alarma i d’oferir un abordatge integral de la salut física i mental
Redacció
La Clínica Sant Josep ha incorporat el mes de setembre una nova especialista en psiquiatria: la Dra. Mònica de Chiara, que aporta una trajectòria centrada en l’atenció a la infància i l’adolescència en l’àmbit del neurodesenvolupament, així com en el tractament de trastorns psiquiàtrics majors i en les patologies vinculades a l’esport d’elit, on els pacients sovint estan sotmesos a altes pressions.
La seva inquietud per conèixer les malalties i tractaments relacionats amb el cervell va marcar des de l’inici la seva vocació professional. Amb la incorporació de la Dra. Mònica de Chiara, es reforça el compromís de la Clínica Sant Josep d’oferir especialitats i professionals al territori.
La funció del psiquiatra, més enllà de la medicació
Sovint, els pacients arriben a la consulta quan la simptomatologia ja està molt instaurada. La Dra. De Chiara subratlla la importància de trencar la percepció errònia de la seva professió i de què vol dir anar al psiquiatra: "els ciutadans relacionen la psiquiatria amb la medicació, quan, en realitat, som un complement en la teràpia de salut mental, conjuntament amb un especialista en psicologia, i no sempre és necessari recórrer a la medicació".
El seu enfocament busca treballar la salut de manera integral: "Es treballen molts aspectes de la vida quotidiana i dinàmiques de l’estat físic i mental del pacient per aconseguir millorar la seva qualitat de vida. No és només una teràpia per a la ment, sinó que ajudem a trobar l’equilibri entre salut mental i salut física".
La importància de la prevenció
La prevenció és, per a la Dra. De Chiara, una de les grans eines per revertir i evitar patologies greus. Entre els principals senyals d’alarma que cal tenir en compte hi ha canvis en els hàbits nocturns, insomni, irritabilitat, pèrdua o canvis de pes sense motiu, descens en el rendiment acadèmic o laboral, sensacions estranyes, angoixa o desbordament. "Estan creixent els casos d’insomni, ansietat, estrès... s’ha de parar atenció a les coses de la nostra vida quotidiana per tal que ens trobem bé", adverteix.
La seva recomanació és clara: "Prevenir vol dir fer un esforç diari i un treball personal per detectar senyals d’alerta o situacions diàries que et sobrepassen i, si és així, valorar que potser és necessari rebre ajuda abans de desenvolupar un problema de salut mental i físic".
Trencar estigmes i normalitzar la salut mental
Per a la Dra. De Chiara, la pandèmia va ser un punt d’inflexió en la visibilització de la salut mental: "moltes persones van començar a parlar sobre l’ansietat i trastorns de l’ànim, i això va posar sobre la taula els temes de salut mental. Ha ajudat molt l’aparició de testimonis públics i persones conegudes que han donat visibilitat als seus problemes de salut mental, fet que ajuda a trencar barreres i estigmes sobre diversos trastorns i patologies".
Malgrat aquests avenços, encara hi ha molts reptes. L’especialista destaca que l’estigma és un fre i que parlar i difondre molt coneixement és clau per tal que els ciutadans puguin entendre símptomes relacionats amb problemes de salut mental.
Podeu contactar per demanar una hora de visita a través d’Espai Pacient espaipacient.clinicasantjosep.cat, a través del telèfon 93 874 42 98 o per correu a visites@clinicsantjosep.cat.
