Salut mental | Txentxi Corón Cap del servei de Salut Mental i Adiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia
"Una eina d’IA pot arribar a manifestar empatia, però no compassió pels altres"
El Dr. Corón alerta que les eines d'intel·ligència artificial poden ajudar en salut mental, però mai no substituirà la compassió humana
Cada cop més persones fan servir les eines d’intel·ligència artificial com a psicòlegs personals disponibles a totes hores. Quina explicació en dona?
Crec que hi ha un conjunt de factors que tenen a veure amb això i un és precisament el fet que som una societat molt còmoda, ho volem tot i ràpid, esperem que hi hagi algú sempre disponible per a nosaltres. També té a veure amb la nostra forma de vida, cada cop ens relacionem menys entre nosaltres i ho fem amb fets virtuals, situacions virtuals i persones virtuals. Vivim en un entorn en què és més important que tens que no pas que saps i es menyspera el coneixement i es pensa que les màquines poden fer el mateix que les persones. És l’era de la deshumanització.
Les llistes d’espera o la falta de recursos en general per salut mental també hi juga un paper?
Per descomptat, l’atenció pública en sanitat i en la salut mental està falta de recursos tant en l’àmbit formatiu com a escala de professionals. En l’àmbit privat, se solen seguir criteris economicistes. Aquesta falta de recursos fa que l’atenció que oferim no sigui tan personalitzada i individualitzada com ens agradaria als professionals. Això pot derivar en el fet que aquestes eines d’IA es converteixin en un complement beneficiós a una teràpia psicològica, per exemple.
Llavors, aquestes eines podrien arribar a tenir un ús clínic?
Tots els avenços tecnològics han suposat una dicotomia entre el bon i el mal ús. Els instruments per si mateixos no són ni bons ni dolents, tot depèn de l’ús que li donem. Si fem servir aquestes eines d’IA des d’una societat injusta i individualista en la qual s’estan perdent valors molt bàsics com el contacte amb les persones, probablement en fem un mal ús. Jo trobo que la IA ha de ser un instrument per millorar les condicions de la vida humana, no per suplir la feina de ningú. Aquí nosaltres fem servir eines d’IA per millorar l’atenció de les persones amb autolesions i queda clar que en processos administratius ens faciliten molt les coses. També la fem servir en processos quirúrgics complexos.
Les persones amb una patologia mental de base es poden veure la seva problemàtica agreujada amb l’ús d’aquestes eines?
Aquest és un tema molt important. Sobretot en les persones joves, la interacció social és fonamental per la seva identitat i creixement personal. L’ús d’aquestes eines ha generat una sèrie d’afeccions en salut mental i ha empitjorat les que estaven latents, sobretot en aquesta franja d’edat. Considero que en salut i concretament en salut mental hi ha molts aspectes a millorar, hem de treballar en dos conceptes: la humilitat i l’equilibri. Són dos conceptes que encara no quadren amb la intel·ligència artificial. S’està veient que algunes eines d’IA estan aprenent tècniques de manipulació i està mentint sobre determinats aspectes. Per exemple, és capaç de dir que ha fet un treball només per no reconèixer que no ha tingut capacitat de fer-ho. Al final, si el que s’intenta és replicar la conducta humana en la intel·ligència artificial també sortirà la part fosca de la condició humana.
Tot i aquesta capacitat de mentir, aquestes eines tendeixen a reforçar les idees prèvies i a no contradir res.
Això pot suposar un problema perquè nosaltres constuïm la nostra identitat segons les nostres relacions amb els altres. Hi ha moltes escoles terapèutiques, però a teràpia l’objectiu sempre és que la persona identifiqui el problema a través d’adonar-se dels seus errors per poder millorar. Fa poc el creador de ChatGPT manifestava la seva preocupació per la responsabilitat que pot tenir l’eina en les actituds de tantes persones. S’ha vist que una eina d’ IA pot arribar a manifestar empatia, però no compassió pels altres. Com en el cas d’un noi que es va suïcidar i abans de fer-ho, parlava amb el xat sobre la falta de sentit de la seva vida i que ja tenia una soga per penjar-se i l’eina no va tenir la capacitat de treure-li aquesta idea del cap, encara més, volia fer un acompanyament durant tot el procés.
Creu que s’haurien d’implementar eines per evitar que es repeteixin casos com aquest?
Després d’aquest cas els mateixos gestors de ChatGPT estan generant diverses alarmes per poder intervenir. Una és que si els pares detecten ansietat en el menor puguin accedir directament a les seves converses amb el xat. Una altra és que a través d’unes paraules clau que es repeteixin per part de l’usuari, es pugui alertar a algun tipus d’assessorament intern humanitzat, també s’està estudiant que la mateixa eina pugui derivar als serveis de salut mental. Penso que la paraula clau aquí és compassió perquè amb l’empatia et pots posar al lloc dels altres, però la compassió és la voluntat d’ajudar-lo, que encara no tenen les eines d’IA.
A llarg termini, quins problemes podria arribar a causar l’ús d’aquest tipus d’eines de forma reiterativa?
A banda d’un desequilibri a escala social, si l’objectiu de les eines és substituir la feina que fan les persones, tenim un problema. Si es tracta d’ajudar i fer la vida més fàcil a la gent, pot ser una gran cosa, però en l’àmbit individual potser no és tan beneficiós com es creu. La teràpia ajuda amb la perspectiva d’intentar que siguin capaces d’identificar les seves dificultats i treballar perquè se sentin més lliures. És una eina per prendre consciència de quin és el problema, amb la qual cosa hi va associat el fet de reconèixer que no tot és perfecte, no pot ser perfecte, que la vida no és perfecte i que els humans tampoc no podem ser-ho. S’està comprovant que a escala cognitiva, l’ús excessiu d’aquestes eines adormeix les funcions cognitives. Amb les cerques a internet no passa tant perquè l’usuari forma partdel procés actiu de cerca, però amb eines com el ChatGPT, no cal fer cap mena de selecció. A llarg termini això podria provocar que anem retrocedint en les nostres capacitats. Abans la gent podia anar a qualsevol lloc amb un mapa de paper i ara hi ha joves que no saben moure’s per la seva ciutat si no van amb el navegador. n
