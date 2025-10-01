Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Infertilitat

Creats òvuls fecundables per primer cop a partir de cèl·lules de la pell

El director de la investigació, Shoukhrat Mitalipov, de la &quot;Universidad de Salud y Ciencia de Oregón&quot;

El director de la investigació, Shoukhrat Mitalipov, de la "Universidad de Salud y Ciencia de Oregón" / Chris Pizzello / AP

Valentina Raffio

Barcelona

Milions de persones arreu del món pateixen problemes de fertilitat i, segons expliquen els experts, en la majoria de casos l’arrel de la disfunció està en una cosa tan essencial com l’absència o el mal funcionament d’un dels dos gàmetes fonamentals perquè brolli la vida: els òvuls o els espermatozoides. Fins ara, les solucions mèdiques s’havien limitat a l’ús de cèl·lules sexuals pròpies, donades o preservades amb temps. Però, segons anuncia un equip internacional de científics en un article en Nature Communications, un nou avenç científic comença a dibuixar un escenari inèdit: la possibilitat de generar òvuls a partir de cèl·lules tan comunes com les de la pell.

Els experts afirmen que aquesta tècnica es podria convertir en "una futura eina per abordar certs casos d’infertilitat" en els quals les tècniques convencionals de reproducció assistida com la fecundació in vitro són ineficaços.

El procediment, ideat per l’equip de l’investigador Shoukhrat Mitalipov, de la Universitat de Salut i Ciències d’Oregon, consisteix a extreure cèl·lules de la pell d’un pacient i reprogramar-les per convertir-les en òvuls funcionals.

‘Mitomeiosi’

Segons expliquen els creadors d’aquesta eina, el procés comença extraient el nucli d’una cèl·lula cutània, on es guarda l’ADN del pacient, i col·locant-lo dins d’un òvul donat al qual prèviament s’ha tret el propi nucli. Llavors, per evitar que la nova cèl·lula tingui el doble de cromosomes del que és normal, els científics han desenvolupat un procediment experimental anomenat mitomeiosi, que reprodueix els passos de la divisió cel·lular natural i elimina l’excés de cromosomes, de manera que deixa un òvul amb la càrrega genètica correcta.

A partir d’aquesta tècnica, els científics reporten la creació de fins a 82 ovòcits funcionals a partir de cèl·lules somàtiques.

