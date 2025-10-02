L'estat anímic dels adolescents empitjora però beuen i fumen menys que fa una dècada
Són les conclusions de l'Enquesta d'Hàbits que impulsa la Diputació de Barcelona des de fa deu anys
ACN
El benestar emocional entre els adolescents ha empitjorat en els últims 10 anys. A més, les noies pateixen més soledat no desitjada, més autolesions i pensaments suïcides si es compara amb els nois. Són dades de l'Enquesta d'Hàbits que elabora la Diputació de Barcelona des del 2015, que també indiquen canvis de tendència: més noies han provat l'alcohol que els nois i també l'aparició de factors de risc com l'augment del consum de pornografia. En general, el consum de tabac i altres drogues com cànnabis ha disminuït de forma important -més d'un 30% en el cas dels nois i un 24% en les noies-, si bé emergeix el vapeig. Les adolescents, a més, descansen menys i fan un menor ús de la bicicleta.
Aquestes són algunes de les conclusions d'un estudi que s'ha fet a alumnes de 4t d'ESO de 461 centres educatius de 101 municipis de la demarcació de Barcelona. Els resultats es van presentar aquest dimecres en una jornada.
Entre les dades més rellevants, destaca les de l'estat anímic. En deu anys, el percentatge de noies amb un estat anímic positiu ha passat del 69% al 51,7% -un 18% menys-. Enguany, per exemple, s'ha vist que la soledat no volguda és més present entre elles que no ells: un 21% de noies enfront del 10,8% de nois.
A més, les oies presenten més autolesions i pensaments suïcides que els nois. Un 25% de les noies enquestades s’ha autolesionat alguna vegada, respecte al 16,5% dels nois. Pel que fa als pensaments suïcides, una de cada tres noies ha tingut pensaments suïcides alguna vegada, davant del 19,1% dels nois. A més, el consum de tranquil·litzants sense recepta mèdica de les adolescents passa del 9,7 al 13,4%, el doble que en els nois (del 4,9 al 7,1%).
Emergeix el consum de pornografia
Els comportaments sexuals també ha experimentat canvis. En l’última dècada han baixat les penetracions: del 25,7% al 17,6% en les noies i del 22,7% al 16,5% entre els nois. El que sí es manté són les conductes sexuals de risc quan sí que hi ha penetració. El 2025, 4 de cada 10 noies (40,1%) i 3 de cada 10 nois (31,2%) n’han tingut de risc, proporcions molt semblants a fa deu anys.
Un nou comportament de risc aparegut en aquesta dècada és el consum de pornografia. El 69,3% dels nois admeten haver-ne mirat i el 18%, abans dels 10 anys. Entre les noies la xifra és del 27,6%. I en el cas de l'assetjament sexual, que pateixen sobretot elles, aquest ha crescut 10 punts i ara és del 29%, l'equivalent a 1 de cada 3 noies.
Pitjor alimentació però més esport
Alguns hàbits d’alimentació també han empitjorat. Les noies tenen pitjors hàbits: prop de la meitat de les joves no esmorzen “mai o gairebé mai” a casa, enfront del 32% dels companys. La baixa adherència a la dieta mediterrània també ha crescut, ha passat del 26,6% al 37,1% en noies i del 22 al 29% en nois. Les noies també descansen menys que els nois. El 21,6% de les noies diuen que dormen menys de 7 hores diàries respecte el 13,6% dels nois.
L’ús de la bicicleta considerat un bon indicador sobre mobilitat saludable, s’ha reduït del 16,7 al 2,7% per a les noies i de 23,5 al 15,9% per als nois. En canvi, va guanyant terreny el patinet elèctric. En fan ús, el 15,6% dels nois i del 8,9% de les noies.
En aquests últims deu anys, però, ha augmentat la pràctica esportiva fora de l’entorn escolar, sobretot entre les noies, que han passat del 52% al 62% en deu anys. En els nois ha crescut del 75,9% al 81,2%. Pel que fa a Internet, 1 de cada 3 adolescents fan un ús excessiu de les pantalles, "una palanca" cap al sedentarisme.
El fenomen del vapeig
Una dada positiva és que baixa més de trenta punts el consum de tabac. El 2015 ho havien provat algun cop el 49,1% dels nois i el 42,9% de les noies, mentre que el 2025 ho han fet el 15% dels nois i el 18,3% de les noies. Cau també el consum de tòxics com cànnabis: del 35% de les noies al 2% i del 38,6% dels nois ara en són un 10%. Malgrat tot, les dades recollides en aquest curs 2024-2025 evidencien un nou consum de risc com el vapeig, que l’han experimentat el 40,7% de les noies enfront del 33,9% dels nois.
Tot i que el consum d’alcohol ha caigut gairebé 15 punts percentuals en l’última dècada tan en nois com en noies, ara hi ha més noies que han provat l’alcohol que nois. El 2015 les noies que havien provat l’alcohol alguna vegada eren el 72,6% i els nois el 76,8%, mentre que ara les noies representen el 62,2% i els nois el 56,7%. Tot i això, entre les persones que han begut, es manté la tendència de la borratxera i el 'bringe-drinking' (consum d’una gran quantitat d’alcohol en poc temps) en un 61,7% en les noies i un 54,2% en els nois.
10 anys d’enquestes a l’alumnat de 4t d’ESO
Durant la presentació dels resultats d'aquest dimecres es va anunciar un canvi de nom i imatge gràfica. Les enquestes passaran a dir-se Salut Up. La diputada de Salut Pública, Gemma Tarafa, ha posat en valor el seu paper en la planificació de polítiques públiques: "Ens dona evidències per impulsar polítiques valentes que redueixin desigualtats i garanteixin un futur més saludable per a la joventut".
