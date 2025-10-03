Tocs de ciència
Els canvis més dramàtics al cos de les persones es donen entre els 45 i els 55 anys
El pas del temps és inevitable i res queda com al principi. En les persones comencen els canvis físics, també en l’àmbit motor, mental, social i, fins i tot, emocional a mesura que es va creixent
Josep M. Casas i Sabata Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
La vida d’una persona consta de diverses etapes i l’envelliment és l’última, encara que no tots tenen la «joia» de poder-hi arribar, desafortunadament. Segons l’Organització Mundial de la Salut, l’envelliment és «el resultat de l’acumulació d’una varietat de danys moleculars i cel·lulars al llarg del temps, portant a un descens gradual de les capacitats físiques i mentals, a un major risc de malaltia i, al final, a la mort».
En quin moment una persona comencen a envellir? L’adultesa temprança s’inicia al voltant dels 30 anys, però un estudi indica que l’edat del cos «accelera» l’envelliment.
L’edat en què s’acceleraria la vellesa
Un equip de científics de l’Acadèmia Xinesa de Ciències, va realitzar una important investigació que es va publicar en la revista Cell Simposi, el 25 de juliol de 2025. Es van prendre mostres de diferents persones, aportant perfils complets de proteòmica, avaluant els canvis en les proteïnes que s’associen a l’envelliment. La proteòmica és l’estudi de les interaccions, la funció, la composició i les estructures de les proteïnes i les seves activitats cel·lulars, en aquest cas aplicada al nostre organisme, al cos humà, al llarg d’una vida de 50 anys que revela les trajectòries i signatures d’envelliment. Fetes les anàlisis van revelar una inflexió de l’envelliment entorn dels cinquanta anys, sent els vasos sanguinis un teixit que envelleix aviat i és marcadament susceptible a «l’envelliment» es descriu en l’article publicat pels experts. Algunes persones comencen a sentir els canvis de l’envelliment en edats diferents, però aquest equip d’experts revela quina és l’edat aproximada.
Del mateix estudi també es va obtenir que aquest envelliment pot ser impulsat per selenoproteïnes, obtenint així que l’envelliment vascular i sistèmic «s’acceleri». Es coneixen moltes edats en les que les persones podrien considerar que van començar a envellir més ràpidament, però aquest estudi confirma quelcom que no tots sabien.
Ara ve, cal recordar que l’aspecte físic (durant l’envelliment) pot variar significativament, ja que no tots tenen els mateixos hàbits de cuidat per la pell, com tampoc el mateix estil de vida en general, cosa que resulta molt important, encara que a vegades no es creu.
Basant-nos en els canvis en les proteïnes associats a l’envelliment, els investigadors, van desenvolupar rellotges d’edat proteòmics específics de teixit (proteoma és un acrònim de proteïna i genoma), i van caracteritzar trajectòries d’envelliment a nivell dels òrgans.
Les proteïnes són la pedra angular de la vida. Tanmateix, el pla proteòmic de l’envelliment en els teixits humans continua desconegut, com diem l’anàlisi temporal va revelar una inflexió de l’envelliment al voltant dels 50 anys. A més, vam definir una signatura proteòmica plasmàtica de l’envelliment que coincideix amb els seus orígens tissulars i vam identificar selenoproteïnes candidates, que impulsen l’envelliment vascular i sistèmic. Junts, les nostres troballes estableixen les bases per a una comprensió en l’àmbit de sistemes de l’envelliment humà a través de la lent de les proteïnes.
L’envelliment humà no és un procés lineal i progressiu sinó que es produeix en bruscos acceleròmetres, biològics que són més freqüents segons ens fem més grans. El descobriment obre la porta a una nova generació de tractaments preventius.
Segons expliques els científics en el nou estudi publicat en la prestigiosa revista Cell, a partir de la cinquantena la velocitat d’envelliment dels nostres teixits i òrgans es torna considerablement més empinada que en les dècades anteriors.
Les proteïnes són la pedra angular de la vida. Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors han analitzat l’evolució de les proteïnes en set sistemes corporals: cardiovascular, digestiu, immunitari, endocrí, respiratori, tegumentari i musculós esquelètic. El deteriorament més gran asseguren que s’observa sobretot en l’evolució dels nostres vasos sanguinis.
Un vas sanguini és una estructura buida i tubular que forma part de l’aparell circulatori i condueix la sang impulsada per l’acció del cor. La seva funció principal és transportar nutrients, oxigen i substàncies de descomposició. A través de la paret del capil·lar es produeix l’intercanvi de l’oxigen, diòxid de carboni i substàncies nutritives entre la sang i els teixits.
La importància de les proteïnes
Els investigadors van analitzar mostres de teixits de 76 donants d’òrgans, entre 14 i 68 anys, que havien mort per traumatisme cranial accidental. Van catalogar com canvien els nivells proteics amb l’edat comparant les seves troballes amb bases de dades de malalties.
Basant-se en els canvis proteics associats a l’envelliment, van desenvolupar rellotges d’edat proteics específics per a cada teixit tot caracteritzant les trajectòries de l’envelliment a nivell dels òrgans.
L’equip va identificar 48 proteïnes relacionades amb patologies que augmenten sistemàticament amb els anys, incloent-hi malalties cardiovasculars, fibrosi tissular, fetge gras i tumors hepàtics.
Els resultats mostren que els canvis més dramàtics ocurrent entre els 45 i 55 anys. L’artèria principal del nostre cos, l’aorta, va mostrar els canvis més marcats, quant a l’envelliment. També el pàncrees i la melsa van exhibir alteracions importants.
Per completar les troballes, els investigadors van realitzar, també, experiments amb animals. Van aïllar una proteïna associada a l’envelliment de les aortes de ratolins vells i la van injectar en ratolins joves. Els resultats van ser sorprenents. Els animals tractats van mostrar un menor rendiment físic, disminució de la força d’enganx, menor resistència i pitjor equilibri i coordinació.
Si estàs interessat a conèixer més sobre aquest estudi podeu entrar als perfils complets del proteoma humà al llarg d’una vida útil de 50 anys revelant trajectòries i firmes envellides. El contingut del lloc web és dirigit a professionals sanitaris i investigadors de tots els camps de la ciència.
Algunes de les persones més longeves
Els supercentenaris d’aquest article són ciutadans, residents o emigrants dels Països Catalans que han assolit o superat els 110 anys. L’organisme que regula la validació de les edats és el Gerontology Research Group (GRG). Aquests són Joan Riudavets i Moll, persona més longeva de la història dels Països Catalans (documentada). Va néixer el 15 de desembre de 1889, a es Migjorn Gran (Menorca). Va morir el 5 de març de 2004, al mateix poble, a l’edat de 114 anys i 81 dies. Riudavets es troba en el setè lloc del rànquing mundial de supercentenaris verificats, i la persona més longeva documentada mai dels Països Catalans.
Maria Branyas Morera, persona catalana mai verificada. Va néixer el 4 de març de 1907 a Sant Francisco, però vinculada a Catalunya des de petita. Va morir el 19 d’agost de 2024, a Olot ( Girona), als 117 anys. Ostentava el rècord Guinness des del 18 de gener de 2023 de longevitat.
Després la succeeix Tomiko Itooka, nascuda el 23 de maig de 1908 a Osaka, Japó. Va celebrar el seu 110è aniversari el maig de 2018, convertint-se oficialment en supercentenària. El 19 d’agost de 2024, va ser reconeguda com la persona viva més gran del món. Va morir el 29 de desembre de 2024 als 117 anys i 220 dies.
Ethel Caterham (Regne Unit), 115 anys i 293 dies. Nascuda el 21 d’agost de 1909. És actualment la persona viva més longeva verificada a escala mundial.
La persona més vella de la història es considera Jeanne Calment que va néixer a Arle (França) 21 de febrer de 1875 i va morir a la mateixa ciutat el 4 de agost de 1997. Tenia 122 anys i 164 dies quan va morir. Actualment, d’un llistat de 100 persones, continuen vives 4 d’elles, totes dones.
