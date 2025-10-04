Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Plantilles 3D: sempre la millor opció?

Un home fent servir una impressora 3D

Un home fent servir una impressora 3D / Freepik

Xavi Ruiz

Podòleg i coordinador del servei de Podologia de la Clínica Universitària

En els darrers anys, la fabricació de suports plantars amb tecnologia digital i impressores 3D s’ha fet cada vegada més present a les consultes de podologia. El procés de captació digital, combinat amb la impressió 3D, ha obert la porta a noves maneres de dissenyar i produir tractaments personalitzats més precisos i eficients.

Les metodologies digitals ofereixen avantatges clars: són processos més ràpids, nets i moderns, i permeten una total replicabilitat, és a dir, es poden fer còpies exactes del tractament sempre que calgui. Això dona seguretat i comoditat tant al pacient com al podòleg.

Alhora, cal tenir present que, com tota tecnologia emergent, també hi ha aspectes a millorar. Els materials disponibles encara no permeten la mateixa versatilitat d’ajust i modificació posterior que els suports plantars tradicionals, i sempre és necessari un procés mínim d’acabats, com ara l’addició d’un folre. A més, en molts casos cal afegir-hi altres elements que, de moment, només poden incorporar-se manualment.

També és important remarcar que, en els processos digitals 3D, la fabricació sovint es deriva a laboratoris externs. En aquests casos, és clau una bona comunicació entre el podòleg que prescriu el tractament i l’equip que el fabrica. Aquesta limitació, però, desapareix quan és el mateix podòleg qui dissenya i produeix el suport plantar dins la seva consulta.

Malgrat aquestes consideracions, l’ortopodologia digital és ja una realitat molt vàlida per a una gran part de les patologies del peu i cada vegada tindrà més protagonisme. En altres casos més complexos, probablement continuaran sent necessàries les tècniques tradicionals, almenys durant un temps. El més estimulant és que la recerca i el desenvolupament en nous dissenys i materials avancen molt ràpidament, i és previsible que aquestes limitacions desapareguin en un futur pròxim.

En definitiva, les plantilles 3D representen una innovació amb molt de potencial, que ja ofereix solucions eficaces en molts casos i que encara té un ampli camí de millora i desenvolupament. El més important continua sent la valoració professional del podòleg, que és qui sabrà recomanar si la millor opció per a cada peu és una plantilla impresa en 3D o bé un tractament adaptat manualment.

