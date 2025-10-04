Cuida’t
Plantilles 3D: sempre la millor opció?
Xavi Ruiz
En els darrers anys, la fabricació de suports plantars amb tecnologia digital i impressores 3D s’ha fet cada vegada més present a les consultes de podologia. El procés de captació digital, combinat amb la impressió 3D, ha obert la porta a noves maneres de dissenyar i produir tractaments personalitzats més precisos i eficients.
Les metodologies digitals ofereixen avantatges clars: són processos més ràpids, nets i moderns, i permeten una total replicabilitat, és a dir, es poden fer còpies exactes del tractament sempre que calgui. Això dona seguretat i comoditat tant al pacient com al podòleg.
Alhora, cal tenir present que, com tota tecnologia emergent, també hi ha aspectes a millorar. Els materials disponibles encara no permeten la mateixa versatilitat d’ajust i modificació posterior que els suports plantars tradicionals, i sempre és necessari un procés mínim d’acabats, com ara l’addició d’un folre. A més, en molts casos cal afegir-hi altres elements que, de moment, només poden incorporar-se manualment.
També és important remarcar que, en els processos digitals 3D, la fabricació sovint es deriva a laboratoris externs. En aquests casos, és clau una bona comunicació entre el podòleg que prescriu el tractament i l’equip que el fabrica. Aquesta limitació, però, desapareix quan és el mateix podòleg qui dissenya i produeix el suport plantar dins la seva consulta.
Malgrat aquestes consideracions, l’ortopodologia digital és ja una realitat molt vàlida per a una gran part de les patologies del peu i cada vegada tindrà més protagonisme. En altres casos més complexos, probablement continuaran sent necessàries les tècniques tradicionals, almenys durant un temps. El més estimulant és que la recerca i el desenvolupament en nous dissenys i materials avancen molt ràpidament, i és previsible que aquestes limitacions desapareguin en un futur pròxim.
En definitiva, les plantilles 3D representen una innovació amb molt de potencial, que ja ofereix solucions eficaces en molts casos i que encara té un ampli camí de millora i desenvolupament. El més important continua sent la valoració professional del podòleg, que és qui sabrà recomanar si la millor opció per a cada peu és una plantilla impresa en 3D o bé un tractament adaptat manualment.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit