El Nobel premia els «guardians del sistema immunitari»
El comitè concedeix el guardó a Mary Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi per "les seves troballes decisives per conèixer les defenses del nostre cos".
Valentina Raffio
El premi Nobel 2025 de medicina i fisiologia va recaure ahir en Mary Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi, tres científics que han treballat per entendre l’engranatge de la tolerància immune perifèrica, un sofisticat sistema de control que impedeix que les nostres defenses destrueixin el nostre propi organisme. "Les seves troballes han sigut decisives per comprendre com funciona el sistema immunitari i per què sols algunes persones tenen malalties autoimmunes greus", argumenten des del Comitè Nobel.
El 1995, Sakaguchi va identificar un tipus completament nou de limfòcit, les cèl·lules T reguladores (o Treg), que actuen com uns autèntics "guardians del sistema immunitari" que mantenen a ratlla les cèl·lules defensives quan aquestes s’excedeixen i protegeixen el cos d’atacs autoimmunes. El 2001, els investigadors nord-americans Mary Brunkow i Fred Ramsdell van descobrir un misteriós gen que provocava greus malalties autoimmunes en ratolins i, més tard, van veure que aquest mateix element en humans provocava una desregulació total del sistema immunitari que desembocava en una malaltia infantil greu. Aquestes dues línies de treball van acabar revelant el mecanisme pel qual, en ocasions, "el sistema immunitari perd el control i es torna contra el mateix cos".
Segons els experts que integren el Comitè Nobel, el treball d’aquests tres científics "ha proporcionat un coneixement fonamental sobre com el sistema immunitari es regula i manté sota control". I més enllà de proporcionar un coneixement essencial sobre com funciona el nostre cos, els seus descobriments també han obert la porta a una nova generació de teràpies capaces d’equilibrar les defenses del cos.
"Aquestes investigacions han propiciat el desenvolupament de possibles tractaments que ara s’estan avaluant en assajos clínics. L’esperança és poder tractar o curar malalties autoimmunitàries, proporcionar tractaments contra el càncer que siguin més eficaços i prevenir complicacions greus després dels trasplantaments de cèl·lules mare", afirmen els especialistes.
Més enllà del prestigi que suposa rebre un Nobel, el premi està dotat amb 11 milions de corones sueques (l’equivalent a 970.000 euros) a repartir de manera equitativa entre els guardonats. Brunkow (EUA, 1961) és doctora per Princeton i actualment treballa com a gestora a l’Institut de Biologia de Sistemes de Seattle. Ramsdell (EUA, 1960) és doctor per la Universitat de Califòrnia a Los Angeles i en aquests moments destaca com a assessor científic de la companyia Sonoma Biotherapeutics. I Sakaguchi (Japó, 1951), és metge i investigador de la Universitat d’Osaka i, a més, és professor distingit del Centre de Recerca en Immunologia de la la mateixa universitat.
"Segons la meva opinió, aquest premi ha sigut un encert total, ja que reconeix un avenç que permet comprendre els mecanismes fonamentals del sistema immunitari i l’impacte que tenen en el desenvolupament de noves teràpies", va afirmar Marta Vives-Pi, líder del grup Immunologia de la Diabetis de l’Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP, Badalona). "És un exemple de com la ciència bàsica, que de vegades és invisible per al gran públic, es pot traduir en avenços concrets que milloren la salut de milions de persones".
