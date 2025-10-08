Reforça el teu sistema immune
Prepara el teu cos per a l’hivern amb una alimentació que reforci el sistema immunitari
Comença a fer fresca, els nens ja són a l’escola, d’aquí poc arribarà la primera tanda de refredats i ens hem de preparar. Una bona manera de fer-ho és a través d’una bona alimentació que ens aporti nutrients per reforçar el nostre sistema immunitari. Evidentment, l’alimentació hauria de ser rica i variada durant tot l’any per mantenir un estat de salut el més constant possible, però en èpoques de canvi d’aires, quan històricament hi ha més incidència de refredats i grips, podem augmentar el consum de certs aliments que aportin defenses extra.
Segur que alguna vegada t’han recomanat un bon suc de taronja per prevenir o fer passar millor el refredat i és que el seu contingut en vitamina C ajuda a neutralitzar radicals lliures pel seu efecte antioxidant, ajuda a absorbir millor el ferro i participa en la proliferació i producció de certes cèl·lules del sistema immunitari. S’ha comprovat que les persones que consumeixen aliments rics en aquesta vitamina, com ara els cítrics, la papaia, el pebrot cru o el bròquil, tendeixen a tenir refredats més curts. És important també remarcar que aquesta vitamina no s’acumula al cos, per la qual cosa el seu consum ha de ser diari.
Un altre grup d’aliments interessants per augmentar les defenses és el dels fruits secs i llavors pel seu alt contingut en minerals com el seleni i el zinc. El seleni és un gran antioxidant que ajuda a neutralitzar el dany cel·lular i millorar la salut del cabell i les ungles. Les necessitats diàries d’aquest oligoelement es poden cobrir amb una sola nou de Brazil al dia, així de fàcil. Pel que fa al zinc, ajuda a la divisió i creixement de les cèl·lules, i per això és important per regenerar els teixits danyats després d’un procés infecciós.
Aprofitem que és temporada d’aliments taronges com el moniato, la carabassa o la pastanaga i de vegetals de fulls verda com els espinacs i les bledes per aportar una dosi extra de beta-carotens. Aquest nutrient és un precursor de la vitamina A, que si bé tothom coneix pels seus efectes beneficiosos per la vista, també han estat ben estudiades les seves propietats per protegir la pell i les mucoses de les infeccions.
No ens oblidem de nodrir la nostra microbiota amb el consum d’aliments fermentats per dues raons: la primera és que una microbiota sana fa de barrera protectora a les mucoses a evitar que penetrin i s’instal·lin bacteris i virus patògens; la segona és que també ajuden a reforçar el sistema immunitari internament, fent una doble funció protectora per dins i per fora, per prevenir i tractar qualsevol infestació.
Finalment, com a herbolària, no puc deixar de recomanar les herbes medicinals en el nostre dia a dia, sigui incorporant espècies als àpats o en forma d’infusió en qualsevol moment del dia. Herbes com la farigola, el romaní o l'orenga tenen conegudes propietats antimicrobianes. La cúrcuma i el gingebre són populars antiinflamatoris que a més aporten intensos sabors a les cremes i estofats. I no oblidem l’all, que podem consumir tant cru com cuit i ens aportarà un reforç per neutralitzar la presència de bacteris.
Recorda que no hi ha aliments miraculosos, sinó que el nostre cos requereix múltiples nutrients que impliquen el consum de múltiples aliments al llarg del dia i de la setmana. Omple els teus plats de vegetals, pica fruits secs torrats i fruita, fica la mà al calaix de les espècies i pren el sol una estoneta cada dia per no deixar de banda la vitamina D!
