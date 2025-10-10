Les 5 senyals que et diuen que és hora de visitar un especialista en salut mental
Les dones són les que més opten per gestionar les seves emocions mitjançant iniciatives saludables com practicar exercici i millorar la seva salut mental
Rebecca Gil
Les xifres són alarmants: una de cada quatre persones té o tindrà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida i l’ansietat i la depressió són els més comuns. Segons l’informe de Fundamed, “gairebé 3 milions de persones tenen un diagnòstic de depressió a Espanya”. Pel que fa a l’ansietat, que afecta en major proporció les dones, arriba a 12 milions i mig d’espanyols.
Són unes dades que convé posar sobre la taula periòdicament, però especialment aquest divendres, 10 d'octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental. Entre el 2,5% i el 3% de la població adulta pateix un trastorn mental greu, com trastorn bipolar, esquizofrènia o psicosi. Això representa més d’un milió de persones.
Cada vegada hi ha més persones disposades a demanar ajuda, tot i que encara no s’ha eliminat del tot l’estigma que suposa rebre suport professional per reforçar el benestar psicològic. Una prova d’això és que, segons l’estudi Cigna 360 Well-being Survey, només el 19% dels espanyols acudeix a un especialista per aprendre a gestionar les seves emocions.
En lloc d’això, 3 de cada 10 enquestats prefereixen optar per opcions saludables com fer esport, seguir una dieta equilibrada o incorporar rutines per millorar el descans. Aquestes dades reflecteixen que la població espanyola és proactiva a l’hora de buscar solucions als seus problemes de salut mental.
De fet, aquest pilar és considerat pel 81% dels enquestats com el més important per al benestar integral, segons el mateix informe.
Les dones, més disposades a consultar un especialista
Segons l’Enquesta Europea de Salut a Espanya, hi ha diferències clares entre homes i dones a l’hora de cuidar la seva salut mental. Les dones són les que més aposten per gestionar les seves emocions a través d’iniciatives saludables com fer exercici: un 34% davant del 25% dels homes.
També parlen més amb amics i familiars sobre els seus problemes (25% davant del 22% dels homes) i acudeixen més sovint a teràpia (20% de les dones en comparació amb un 18% dels homes).
“La vida de la població en general s’ha vist sotmesa a moltes pressions que, si no es controlen, poden tenir greus conseqüències per al benestar integral”, destaca María Sánchez, e-Health Medical Manager de Cigna Espanya.
“No hem d’oblidar que els trastorns que produeixen una inestabilitat emocional continuada afecten directament la nostra manera de pensar, actuar i percebre el que ens envolta, a més de determinar com ens relacionem”, afegeix.
Les 5 senyals d’alerta
Per ajudar a prevenir o abordar com més aviat millor qualsevol alteració del benestar mental, els especialistes de Cigna identifiquen cinc senyals clau que indiquen la necessitat de buscar ajuda professional:
- Actitud negativa i obsessió pels detalls sense importància. Una forma de pensar massa crítica genera tensió i estrès emocional. Els pensaments negatius afecten el nostre funcionament intern i poden conduir a depressió o ansietat.
- Canvis en la gana: menjar en excés o perdre l’apetit. Els trastorns alimentaris també són un símptoma de problemes mentals. Hi ha qui troba refugi en el menjar i hi ha qui deixa de menjar per una imatge distorsionada d’un mateix.
- Pèrdua d’interès per activitats abans plaents. Quan res ja no il·lusiona, pot aparèixer l’apatia i la desmotivació, dificultant les tasques diàries i indicant la necessitat de suport professional.
- Evitar socialitzar o relacionar-se amb els altres. La por a interactuar pot ser senyal de fòbia social si interfereix amb la vida quotidiana o laboral. En aquests casos, cal acudir a un psicòleg o psiquiatre.
- Dificultat per concentrar-se. L’ansietat, la tristesa o els trastorns de l’estat d’ànim poden afectar l’atenció i el rendiment. Si la manca de concentració és persistent, és fonamental treballar-ho amb un professional.
Davant qualsevol d’aquests símptomes, és essencial diferenciar entre una mala salut mental i una malaltia mental —i només els professionals en psicologia o psiquiatria poden fer aquest diagnòstic.
Una persona pot viure emocions negatives sense patir un trastorn, però per evitar que la situació empitjori, cal posar en marxa mesures de prevenció i estar atents a com els canvis del dia a dia afecten el nostre benestar emocional.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»