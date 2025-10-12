Qui pot portar les pròtesis estètiques dentals?
La Dra. Neus Lanau, odontòloga especialitzada en implantologia i estètica interdisciplinària a l’IOMA de la Clínica Sant Josep, explica en quins casos es recomana aquesta pràctica tan estesa en els darrers anys
Clínica Sant Josep
Les pròtesis estètiques dentals, anomenades “facetes dentals” o, popularment conegudes com a “carilles” per a les dents, són una solució estètica cada vegada més popular i més còmoda que serveix per a millorar l’aspecte del somriure amb una immediatesa més elevada que si es fes un tractament d’ortodòncia.
Què son les pròtesis estètiques dentals?
La Dra. Neus Lanau és odontòloga especialitzada en implantologia, periodòncia i estètica interdisciplinària a l’IOMA, l’Institut d’Odontologia i Maxil·lofacial Avançada, de la Clínica Sant Josep on, en els darrers anys, s’ha incrementat les peticions de consulta respecte a les pròtesis estètiques dentals.
Com explica la doctora, les pròtesis estètiques dentals són làmines fines de material ceràmic que s’adhereixen a la superfície frontal de les dents per corregir imperfeccions com taques, deformacions o espais entre dents. Aquest tractament, mínimament invasiu, és funcional perquè la porcellana utilitzada és un material resistent i biocompatible que imita a la perfecció l’esmalt natural, oferint així un resultat molt natural i durador.
I quan s’aconsella posar-les?
Com comenta la Dra. Lanau, aquestes pròtesis “són una bona opció per corregir formes irregulars o per substituir restauracions antigues que no encaixen estèticament”. Per aquest motiu, s’aconsella en casos concrets com poden ser aquelles persones que presenten “decoloracions que no es poden eliminar amb blanquejament, o bé persones que tenen les dents lleugerament desgastades o trencades, o bé per tancar espais petits entre les dents sense necessitat d’ortodòncia”. Tot i això, no són indicades quan hi ha càries actives o problemes importants de salut bucal, perquè aquests problemes cal tractar-los prèviament.
La implantòloga de la Clínica Sant Josep, però, remarca que rebre un diagnòstic individual és de vital importància, perquè, tot i que hi ha persones que creuen que les pròtesis estètiques dentals ho poden corregir tot, “no tothom és candidat a poder fer-se aquest tractament.”. Com afirma Lanau, “l’estètica facial és important, ja que és crucial que la mida, la forma i el color de les dents s’integri en la fisonomia de la persona sense oblidar la part funcional”.
Estudi personalitzat a l’IOMA
Per a poder donar una resposta i tractament perdurable, l’IOMA compta amb professionals implantòlegs que realitzen un estudi estètic per obtenir uns resultats predictibles abans d’iniciar el procediment. Com explica la Dra. Lanau, aquest estudi es comença amb unes fotografies del pacient que serveixen com a base d’una maqueta per veure el resultat final que es podria aconseguir amb la col·locació de les pròtesis estètiques dentals.
El pacient veu com queda el tractament i això permet avaluar si el resultat final és atractiu per al pacient i es correspon a les seves expectatives. D’aquesta manera, es poden fer les modificacions oportunes amb la mida i forma de les dents abans d’iniciar el procediment de polir les dents, atès que és un tractament irreversible perquè implica l’eliminació d’una capa de l’esmalt dental, i el seu cost acostuma a ser més elevat que altres opcions estètiques.
Quins són els avantatges i inconvenients de les pròtesis estètiques dentals?
Entre els principals avantatges de les facetes dentals destaca la seva capacitat per transformar el somriure d’una forma ràpida, obtenint un resultat natural i en harmonia amb l’estètica facial sense haver de recórrer a tractaments d’ortodòncia que poden durar mesos o anys.
Com a procediment, és segur i poc agressiu per a la dent, atès que només cal eliminar una fina capa d’esmalt per col·locar-les. Les carilles de ceràmica són resistents a taques i tenen una llarga durabilitat si es mantenen amb una bona higiene oral i revisió regular amb el dentista. Per a molts pacients, aquest tractament significa un augment de la confiança i una millora important en la qualitat de vida.
Malgrat aquests beneficis, la Dra. Lanau cal tenir presents algunes limitacions i precaucions. Les pròtesis estètiques no són adequades per a pacients amb problemes funcionals greus, com el bruxisme intens, ja que poden trencar-se o desenganxar-se. Finalment, cal recordar que és un tractament principalment estètic i no resol problemes funcionals o de salut dental més complexos.
En definitiva, les pròtesis estètiques dentals són una alternativa per a aquells que volen millorar el seu somriure amb un tractament còmode, segur i d’aspecte natural. És important recordar, però, que abans d’iniciar el procediment s’ha de comptar amb una correcta avaluació per conèixer l’estat de salut bucal del pacient.
Podeu concertar hora amb l’IOMA a través de l’enllaç https://www.clinicasantjosep.cat/serveis-medics/unitats-especialitzades/ioma o bé per telèfon al 93 875 93 20.
