Clínica Corachan, premiada entre els millors hospitals d’Espanya en Pediatria

El guardó consolida la Clínica Corachan com a centre de referència en atenció pediàtrica a escala nacional

Un pacient a la clínica

Un pacient a la clínica / Arxiu Particular

Regió7

La Clínica Corachan ha estat guardonada amb el premi Top 20 al millor hospital privat d’Espanya en Pediatria, en la XXVI edició dels premis “IQVIA Hospitales Top 20” de 2025. Aquest premi situa el centre entre els hospitals espanyols amb millors resultats en qualitat assistencial, eficiència i resultats clínics.

El programa TOP 20, referent en l’anàlisi comparativa del rendiment hospitalari, avalua de manera objectiva els resultats de més de 200 centres públics i privats de tot el país. La distinció obtinguda per la Clínica Corachan reflecteix l’excel·lència de l’equip pediàtric i el compromís de la institució amb la millora contínua i l’atenció integral al pacient infantil.

El Departament de Pediatria de la Clínica Corachan ofereix un abordatge integral del nen i de l’adolescent, amb un equip multidisciplinari especialitzat en les principals àrees pediàtriques i amb suport diagnòstic complet. Integrada en aquest àmbit, la Unitat de Neonatologia proporciona atenció especialitzada a nadons prematurs i a terme amb patologia congènita o adquirida perinatalment. La clínica disposa d’un servei d’urgències pediàtriques amb atenció les 24 hores, de manera ininterrompuda, els 365 dies de l’any.

Amb una trajectòria centenària, la Clínica Corachan es consolida com un dels hospitals privats de referència a Barcelona i a escala nacional.

