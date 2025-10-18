Cuida't
Cançons de falda: música, joc i vincle emocional amb els més petits
Sandra Escorsell
Què són els jocs de falda?
Els jocs de falda són activitats musicals i lúdiques pensades per a infants molt petits, especialment durant els primers anys de vida, quan encara no tenen un control complet del seu cos. Es fan habitualment mentre l’infant és assegut a la falda d’un adult i combinen cançons, moixaines, repeticions rítmiques i gestos suaus.
L’objectiu principal és oferir un moment de connexió afectiva, captar l’atenció del nadó i reforçar el vincle emocional amb l’adult.
Quins beneficis tenen?
La música té un efecte positiu sobre l’equilibri i el benestar. En el cas dels nadons, ajuda a regular el ritme intern del cos i crea un espai de comunicació emocional molt ric. A través d’aquests jocs, els infants se senten escoltats, estimats i valorats.
També tenen un paper important en l’estimulació del llenguatge, ja que, a través de les paraules, els sons i les repeticions, el nadó comença a familiaritzar-se amb el vocabulari i les estructures de la llengua. Això l’ajuda a desenvolupar l’atenció, la memòria i la capacitat d’escolta activa.
D’altra banda, els moviments repetitius propis d’aquests jocs contribueixen al desenvolupament motriu i a la consciència corporal. A més, són una manera natural d’introduir el ritme i la melodia, ajudant els infants a familiaritzar-se amb el patró sonor de la llengua.
Què aporten a les famílies?
Un dels grans valors dels jocs de falda és que enforteixen el vincle afectiu entre l’adult i l’infant. Aquests moments compartits generen un ambient segur i acollidor que afavoreix l’expressió emocional i la comunicació.
La paraula dita amb afecte, el moviment acompassat i el contacte visual ajuden el nadó a integrar emocions i sensacions. Més que una simple estona de joc, es tracta d’una experiència de connexió que transforma l’energia del nadó en aprenentatge i creixement.
En definitiva, els jocs de falda són una eina molt útil en la criança: ajuden a calmar i reconfortar, però també a desenvolupar emocionalment i afectivament els infants.
Quins jocs podem fer?
Algunes de les cançons de falda més populars són Arri arri tatanet, Aquest dit va al mercat, Cargol treu banya o Plou i fa sol.
Com diu el Center for Early Childhood Education de la Universitat de l’Est de Connecticut:
“Expressar-se musicalment és una habilitat humana fonamental. Així com fomentem el llenguatge en els infants, també hauríem de fomentar la música: forma part de la seva naturalesa.”
