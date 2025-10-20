L’assetjament, una assignatura en curs per a escoles i famílies
Malgrat els protocols i la creixent sensibilització social, el bullying continua sent un repte de salut mental i convivència a les aules de primària i secundària catalanes
L’assetjament escolar, també conegut com a bullying, continua sent una ferida oberta dins el sistema educatiu. Tot i els avenços en la detecció i els protocols d’actuació, cada curs es registren casos que posen en qüestió la capacitat de les escoles per garantir entorns segurs i emocionalment saludables. El bullying no és una simple baralla ni una broma entre companys: és una forma de violència psicològica i relacional que deixa seqüeles duradores. Els experts en salut mental del territori de la Catalunya central alerten que l’impacte emocional pot ser profund, i que sovint les víctimes carreguen amb la culpa o el silenci molt temps després d’haver deixat l’escola.
Actualment, tenim constància de casos tan tràgics que acaben amb la vida de les víctimes que pateixen aquest assetjament, com el recent suïcidi d’una adolescent de Sevilla després de dos anys patint bullying, o el cas que va tenir lloc a Sallent l’any 2023, en que dues germanes es van precipitar pel balcó, resultant en la mort d’una d’elles.
Però també hi ha molts altres infants i adolescents que tot i no acabar amb la seva vida, pateixen cada dia les conseqüències d’un assetjament constant per part dels seus companys a l’aula.
La Guia per a les famílies sobre l’assetjament escolar, elaborada conjuntament pels psicòlegs Jordi Collell i Carme Escudé de la plataforma Bullying.cat, subratlla la necessitat d’abordar el fenomen com un problema de convivència i de salut mental, no només disciplinari.
Els autors d’aquest document recorden que la víctima no pot sortir-se’n sola i que la repetició de les agressions, físiques o verbals, genera un dany acumulatiu que pot derivar en trastorns d’ansietat, depressió o ideacions suïcides. En la majoria de casos, la reacció dels adults arriba tard o és insuficient, fet que agreuja el sentiment d’indefensió o culpa de l’infant.
Detectar que un fill o una filla és víctima d’assetjament escolar no és fàcil. El malestar es manifesta de maneres diverses: canvis d’humor, insomni, baixada del rendiment escolar o malestars físics sense causa mèdica ni cap motiu aparent. Massa sovint, la primera reacció és la incredulitat o la culpa. Els professionals recomanen l’escolta activa i la calma com a primeres mesures, i sobretot la comunicació immediata amb el centre. "Si pogués defensar-se sol, ja ho hauria fet", apunten els autors de la guia, desmuntant el mite que el nen o nena ha d’aprendre a "espavilar-se".
En paral·lel, els docents es troben davant un repte complex: intervenir amb sensibilitat però també amb fermesa, evitant tant la banalització com la sobreexposició del cas.
El paper del tutor o tutora és clau per establir ponts amb la família i coordinar la resposta educativa. Tot i la formació creixent en convivència i educació emocional, molts equips reclamen més recursos i suport psicològic estable dins els centres per poder atendre aquestes situacions de manera eficaç. També és important que les figures de referència dels infants, com ara els entrenadors dels esports que puguin practicar, tinguin a la seva disposició les eines necessàries per respondre correctament a un infant quan li explica que pateix assetjament escolar.
Una resposta institucional
Per donar una resposta homogènia i rigorosa, el Departament d’Educació compta amb el Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu, un circuit que estableix com s’han de gestionar els casos d’assetjament o de qualsevol altra forma de maltractament dins els centres. El document detalla el procés des de la detecció inicial fins al tancament del cas, i fixa la necessitat de protegir immediatament la víctima, tipificar la conducta, intervenir pedagògicament i garantir-ne el seguiment.
Aquest circuit institucional, que compta amb la participació d’orientadors, equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) i serveis d’inspecció, vol evitar la improvisació i garantir que totes les parts (famílies, escola i alumnat) rebin orientació i suport. A més, promou un enfocament que busca no només sancionar, sinó reparar el dany i restablir el vincle social.
