L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
El secretari de Salut Pública anuncia a Manresa la creació d’una taula interdisciplinària per vetllar per la salut planetària en la mateixa sessió en què Manel Jovells explica imaginatius sistemes per reaprofitar recursos a Althaia
El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha formulat aquest matí una proposta inusual en actes i esdeveniments com el que l’ha portat al saló d’actes d’Althaia, a Manresa. Durant la sessió oficial d’inauguració de la primera Jornada Ciutat, Salut i Clima, ha lamentat "la distància" que el separava dels seus companys de taula: a la seva dreta, el director general de la Xarxa Assistencial Universitària, Manel Jovells; a l’altra banda, el gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez. I, només escoltar el seu comentari -en to de broma-, ambdós s’han acostat a Fernández, per demostrar obertament la seva adhesió a les seves paraules.
“En reptes com el que ens ocupa, la salut planetària, tots els actors hem d’estar més a prop”, ha subratllat el secretari, el qual ha aprofitat l’ocasió per anunciar la creació de la Taula One Health, amb la participació de la seva conselleria i dels departaments de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Aquest concepte, One Health, o sigui, "una sola salut", és el que empra l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per referir-se a “un enfocament integral i unificador que té com a objectiu equilibrar i optimitzar la salut de les persones, els animals i els ecosistemes”.
Per aconseguir-ho, continua explicant l'OMS, “utilitza els vincles estrets i interdependents que hi ha entre aquests camps” amb el propòsit d’establir “nous mètodes de vigilància i control de malalties”. Just abans d’Esteve Fernández, Toni Sánchez havia manifestat la seva esperança que trobades com la celebrada avui i demà a la capital del Bages serveixin per dissenyar “projectes de barri” i “altres models de salut”. La seva intervenció reprenia el fil d’un discurs en què Manel Jovells havia aportat diverses dades sobre el compromís d’Althaia en el reciclatge de recursos a l’Hospital Sant Joan de Déu.
“Des de 2023 hem estalviat cinc milions de litres d’aigua, un 5% del total, gairebé la capacitat de dues piscines olímpiques”, ha il·lustrat. Una de les mesures aplicades en aquest aspecte és el reaprofitament de l’aigua que es fa servir en la diàlisi per a les cisternes dels lavabos de l’edifici. Aquest sistema, desenvolupat després de la construcció del recinte, dona un segon ús a un component essencial en el tractament per depurar la sang dels pacients els ronyons dels quals no poden dur a terme aquest procés.
Aquesta primera Jornada Ciutat, Salut i Clima, que també té com a seu l’Auditori de l'Espai Plana de l'Om, és una iniciativa que neix de la col·laboració entre institucions sanitàries, administracions locals, universitats i entitats ambientals del territori. Així, s’hi ha implicat el Departament de Salut, l’Ajuntament de Manresa, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, la Fundació Althaia, Sant Andreu Salut, el Col·legi de Metges de Barcelona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la Fundació Universitària del Bages, la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), la Universitat Politècnica de Catalunya (Campus Manresa) l’associació Meandre i l’Institut d’Investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol.
Subscriu-te per seguir llegint
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar