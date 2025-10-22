L’ictus: una urgència mèdica que podem prevenir
La detecció precoç i els hàbits de vida saludables són claus per reduir l’impacte d’una de les principals causes de discapacitat i mortalitat a Catalunya
Regió7
L’ictus, també conegut com a embòlia, feridura, “derrame” o trombosi, continua sent una de les principals causes de discapacitat i mortalitat al nostre entorn. Tot i els avenços mèdics i la millora en la detecció precoç, aquesta afectació cerebral encara representa un repte sanitari de primer ordre.
Tal com explica Alejandra Belmonte Badia, infermera gestora de pacients afectats d’ictus a la Fundació Althaia, quan es produeix un ictus, el flux sanguini cap al cervell s’interromp de manera sobtada. Aquesta interrupció pot ser causada per un coàgul que obstrueix una artèria —el conegut ictus isquèmic, que és el més freqüent— o bé per una hemorràgia cerebral —l’ictus hemorràgic. En tots dos casos, la manca d’irrigació fa que les cèl·lules cerebrals comencin a morir en qüestió de minuts, amb conseqüències potencialment greus sobre la mobilitat, la parla o la comprensió.
A Catalunya, l’ictus continua sent una de les principals causes d’ingrés hospitalari. No obstant això, la mortalitat s’ha reduït en els darrers anys gràcies a la millora dels protocols d’actuació i a una major conscienciació social sobre la importància de detectar els símptomes a temps.
Factors de risc i prevenció
Segons Belmonte, molts dels factors de risc associats a l’ictus són modificables. La hipertensió arterial, la diabetis mal controlada, el colesterol elevat o les arrítmies —com la fibril·lació auricular— incrementen notablement la probabilitat de patir-ne un. També hi contribueixen l’estrès mantingut, el tabaquisme, el consum excessiu d’alcohol i el sedentarisme.
Altres factors, com l’edat (el risc es duplica cada dècada a partir dels 55 anys), el sexe, els antecedents familiars o determinades malalties preexistents, no es poden controlar. Tot i així, conèixer-los permet mantenir-se en alerta i fer un seguiment mèdic més acurat.
La prevenció passa per adoptar hàbits de vida saludables: mantenir la tensió arterial dins de valors normals, seguir una dieta equilibrada basada en el model mediterrani, practicar activitat física regularment, evitar el tabac i fer revisions periòdiques. Petites accions que poden tenir un gran impacte en la salut cerebral.
Reconèixer els símptomes a temps
La rapidesa en l’actuació és determinant davant d’un ictus. El mètode RÀPID —una eina senzilla i eficaç de detecció— ajuda a identificar si una persona pot estar patint aquesta emergència mèdica:
- R – Rigui: demaneu-li que somrigui. Si la boca es torça o un costat cau, pot ser un senyal d’alarma.
- A – Aixequi els braços: si un braç cau o costa moure’l, cal estar alerta.
- P – Parli: si la persona parla amb dificultat o no s’expressa amb claredat, és un símptoma important.
- I – Ictus? Davant qualsevol d’aquests signes, sospiteu.
- D – De pressa! Truqueu immediatament al 112. El temps és vital.
Informació extreta del blog d'Althaia.
