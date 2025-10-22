Entrevista | Verónica Rodilla Investigadora de l'Institut Josep Carreras
Verónica Rodilla, investigadora: «Tot i la publicitat, cap teràpia cel·lular contra l'envelliment ha estat aprovada fins ara»
Segons l’especialista de l’Institut Josep Carreras, estudis que han mostrat resultats prometedors al laboratori no han validat la seva eficàcia en els assaigs clínic
Beatriz Pérez
La investigadora de l’Institut Josep Carreras (IJC) Verónica Rodilla (Barcelona, 1982) ha estudiat la senescència cel·lular, un procés relacionat amb l’envelliment. En aquesta conversa reflexiona sobre les teràpies “anti-aging” que ofereixen cada cop més clíniques. Aquesta investigadora del Grup d’Heterogeneïtat i Jerarquies del Càncer de l’IJC adverteix que els assaigs sobre l’antienvelliment encara es troben en fases molt inicials.
Què passa exactament a les nostres cèl·lules quan envellim?
Al llarg de la vida d’un individu, les seves cèl·lules poden patir danys a l’ADN causats per múltiples factors. Normalment, la cèl·lula és capaç de reconèixer aquest dany i morir de manera programada —el que coneixem com a apoptosi—. Però quan aquest procés falla, la cèl·lula entra en un estat que podríem anomenar de “pseudzombi”: ja no pot complir la seva funció habitual, però tampoc pot morir. Aquest estat és el que coneixem com a senescència cel·lular. Al llarg de la meva carrera he treballat en l’estudi d’aquest procés biològic, que està estretament relacionat amb l’envelliment, ja que el nombre de cèl·lules senescents augmenta amb l’edat als teixits del nostre cos.
Les cèl·lules senescents provoquen càncer?
No són cèl·lules canceroses en si mateixes, però poden tenir un efecte negatiu en el seu entorn. Les cèl·lules senescents alliberen una gran quantitat de factors proinflamatoris i, si hi ha cèl·lules tumorals a prop, podrien afavorir-ne el creixement. Així, la senescència no causa càncer directament, però pot crear un microambient que l’empitjora.
Hi ha un autèntic “boom” de fàrmacs anomenats senolítics, dissenyats per eliminar les cèl·lules senescents. Alguns han mostrat resultats prometedors al laboratori però, quan s’han portat a assaigs clínics, han presentat efectes secundaris o falta d’eficàcia.
Què implica que s’acumulin més cèl·lules senescents a l’organisme?
L’acumulació de cèl·lules senescents en determinats teixits s’associa a moltes patologies relacionades amb l’edat, com la fibrosi renal o hepàtica. Aquestes cèl·lules, en no eliminar-se correctament, mantenen una secreció crònica de molècules proinflamatòries, cosa que afavoreix un estat d’inflamació persistent i de dany tissular. Amb l’edat, el sistema immunitari perd eficàcia per eliminar aquestes cèl·lules i això agreuja el problema: s’acumulen i contribueixen a processos degeneratius.
Funcionen els tractaments “anti-aging” que s’ofereixen a les clíniques?
En l’última dècada hi ha hagut un autèntic “boom” de fàrmacs anomenats senolítics, dissenyats per eliminar les cèl·lules senescents. Alguns han mostrat resultats prometedors al laboratori —en cèl·lules en cultiu i en models animals— però, quan s’han provat en assaigs clínics, molts han mostrat efectes secundaris tòxics o manca d’eficàcia, i per tant no s’han aprovat. De moment, no existeix cap tractament clínic senolític aprovat per agències reguladores com l’EMA o la FDA. La recerca continua, però encara queda molt per entendre sobre com controlar la senescència sense efectes adversos.
“Envellir de manera saludable —o el que alguns anomenen ‘well aging’— és possible, però no depèn de teràpies miraculoses, sinó de seguir bons hàbits.”
Què s’està explorant ara?
Alguns grups intenten bloquejar la secreció de les cèl·lules senescents, és a dir, reduir la seva capacitat d’alliberar molècules inflamatòries, en lloc de matar les cèl·lules directament. Però la majoria d’aquestes estratègies encara estan en fases molt inicials.
Què implica això?
Molts fàrmacs funcionen molt bé en les fases que anomenem preclíniques, que inclouen models d’experimentació en cèl·lules i animals. No obstant això, quan s’inicien els estudis clínics en pacients, la majoria dels assaigs no superen la fase I o II i mai arriben a la fase III, que és la necessària per obtenir l’aprovació reguladora. Això és habitual: més del 90% dels fàrmacs en investigació no arriben al mercat, i no és un fet exclusiu dels fàrmacs “anti-aging”.
Què és la “medicina regenerativa” o “antienvelliment” que ofereixen algunes clíniques?
Això mateix em pregunto jo, i és un tema delicat. Moltes d’aquestes clíniques utilitzen eslògans molt atractius, però en la pràctica no existeix cap teràpia cel·lular antienvelliment aprovada per organismes reguladors. Imagino que ofereixen suplements o tractaments per reduir la inflamació associada a l’envelliment però, fins on jo sé, no hi ha assaigs clínics validats amb teràpies antienvelliment.
“Els teus gens tenen molt a dir de tu, però no determinen tot el que és o no és bo per a tu.”
Quin és l’enfocament realista per no envellir?
Més que “no envellir”, l’objectiu és envellir bé, mantenir la millor qualitat de vida possible. Avui sabem que l’envelliment es pot modular amb factors externs: dieta, descans, exercici, control de l’estrès, consum d’alcohol o tabac, etc. Envellir de manera saludable —o el que alguns anomenen “well aging”— és possible, sens dubte, però no depèn de teràpies miraculoses, sinó de seguir bons hàbits.
Una bona dieta, per exemple.
El concepte de “bona dieta” és relatiu: el que és bo per a tu pot no ser-ho per a mi. No existeix una “dieta universalment bona”. I el mateix passa amb l’exercici. L’exercici és beneficiós? Sí! Però en excés també pot ser contraproduent. No tothom té els mateixos requeriments i molts d’ells estan determinats per la seva genètica. Perquè els teus gens tenen molt a dir de tu, sens dubte. Però els teus gens no determinen tot el que és o no és bo per a tu. Tant la genètica com l’ambient tenen molt a dir de qui ets.
