La meitat dels adolescents han consumit alcohol l'últim mes i dos de cada deu, cànnabis, una tendència a la baixa en els dos casos
Prop de 15.000 persones van iniciar tractament per addiccions el 2024, la segona xifra més alta en tres dècades
ACN
Prop de 15.000 persones van iniciar un tractament per addiccions el 2024, segons l'informe anual de l'Observatori Català d'Addiccions, la segona dada més alta de la sèrie, que comença el 1991. La xifra representa un 5% menys que els 15.734 casos del 2023, l'any que suposa el màxim fins ara. L'alcohol continua sent la droga amb més prevalença entre la població, i destaca que un 53% d'adolescents d'entre 14 i 18 anys n'ha consumit els últims 30 dies. Malgrat que això representa més de la meitat d'aquest col·lectiu, és un descens significatiu respecte a deu anys abans, quan un 68% afirmava haver-ne consumit l'últim mes. Un 17% de joves de la mateixa franja d'edat ha consumit cànnabis els últims 30 dies, una caiguda de 13 punts en dues dècades.
La sèrie històrica de l'informe apunta que els inicis de tractament per drogodependències havia rondat les 14.000 anuals en els anys abans de la pandèmia, quan el nombre va caure fins als 11.353 casos el 2020. Des d'aquell any, la xifra no havia parat de créixer fins a superar els nivells prepandèmics, amb 15.734 casos el 2023. L'any passat, però, la tendència a l'alça es va truncar amb una caiguda del 5% fins als 14.994 inicis de tractament.
L'alcohol va ser la principal motivació d'engegar els tractaments, ja que va suposar quatre de cada deu nous casos (6.134). Es tracta d'un descens del 6,8% respecte al 2023 i una xifra similar a la dels anys anteriors a la covid. Entre el conjunt de la població, la xifra de consumidors de begudes alcohòliques en els últims 30 dies s'ha mantingut estable en el 60%, cosa que suposa un nombre més alt que entre els joves de 14 a 18 anys (53%). Això suposa una caiguda respecte a fa una dècada, quan els adolescents en consumien més de la mitjana, ja que l'havien provat en l'últim mes un 68% de persones del col·lectiu.
El tabac continua sent la segona droga més consumida entre la població, amb un consum diari per part del 24,3% dels catalans d'entre 15 i 64 anys, i un 6,8% dels estudiants d'entre 14 i 18 anys. El consum se situa en mínims, però encara causa unes 8.000 morts anuals.
El cànnabis, la tercera droga més consumida
D'altra banda, el cànnabis, la tercera droga més consumida a Catalunya, també va a la baixa entre els joves –el 17% assegura haver-ne consumit en l'últim mes, cosa que feia el 30% del mateix grup d'edat el 2004. Entre la població general, el 12% en fa ús, una xifra que es troba entre les més altes dels darrers anys. Concretament, un de cada quatre homes d'entre 15 i 29 anys són consumidors, gairebé el doble que les dones de la mateixa edat. El nombre d'inicis de tractament roman estable al voltant dels 2.000.
L'informe també recull l'ús dels hipnosedants, la quarta substància més consumida a Catalunya, amb un consum especialment elevat entre les dones –gairebé un 13% de les dones d'entre 55 i 64 anys n'han consumit els últims 30 dies.
Pel que fa a l'heroïna, la segona substància il·lícita més consumida per la població –després del cànnabis–, mostra una prevalença del 3% entre els homes i de l'1% entre les dones. Després d'un increment ininterromput de nous inicis de tractament d'ençà de la pandèmia, el 2024 va suposar l'any amb mes casos de l'última dècada (3.617), confirmant així una tendència a l'alça. Es tracta de la segona substància que provoca més tractaments i més urgències, i la que més es troba en les persones que han mort per una reacció aguda a les drogues.
L'heroïna, en mínims històrics
L'heroïna, en canvi, se segueix mantenint en els mínims històrics, registrant l'any passat 1.084 inicis de tractament, la dada més baixa de la sèrie. El seu consum es troba concentrat en persones de més de 40 anys que fa anys que es prenen la droga.
Sobre les addiccions comportamentals, la pràctica de jocs d’apostes i/o d’atzar per internet mostra una tendència creixent en les persones estudiants, on un 17% de nois i un 5% de noies hi han participat durant l’últim any. En la població general, aquesta modalitat es manté estable al voltant del 5%. I pel que fa a l'ús d'internet, la prevalença d’un possible ús compulsiu és més elevada entre els estudiants de 14 a 18 anys, especialment entre les noies, que el presenten en un 30% dels casos, el doble que els nois (16%).
