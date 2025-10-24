Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Althaia impulsa noves sessions per millorar la qualitat de vida dels pacients amb dolor crònic

La Unitat del Dolor d’Althaia impulsa trobades grupals per oferir informació, suport i eines que ajudin a conviure amb el dolor des d’una perspectiva positiva

Sessió grupal sobre el dolor crònic

Sessió grupal sobre el dolor crònic / Althaia

El dolor crònic és molt més que una sensació física: és un repte constant que pot afectar totes les dimensions de la vida. En motiu del Dia Mundial del Dolor, la Comissió del Dolor d’Althaia ha volgut donar visibilitat a aquesta realitat i reafirmar el seu compromís amb l’acompanyament integral de les persones que conviuen amb aquesta condició.

Segons Marta Puig, infermera de la Comissió del Dolor de la Fundació Althaia, “viure amb dolor no ha de significar renunciar a viure amb plenitud”. Amb aquesta premissa, la Unitat del Dolor ha posat en marxa una nova iniciativa que vol marcar un punt d’inflexió: sessions grupals adreçades a pacients amb dolor crònic, concebudes per oferir informació, suport i motivació per aprendre a conviure amb el dolor des d’una mirada més àmplia i positiva.

Aquestes trobades combinen l’experiència professional dels equips sanitaris amb la força del grup, i aborden aspectes sovint invisibles però fonamentals per al benestar físic i emocional. Entre els eixos de treball hi destaquen:

  • Alimentació saludable i antiinflamatòria, adaptada a cada persona per cuidar el cos des de dins.
  • Activitat física conscient, per millorar la mobilitat, augmentar l’energia i reforçar l’autoestima.
  • Gestió emocional i suport mutu, que ajuden a reduir l’estrès i a alleujar la càrrega del dolor mitjançant l’escolta i l’experiència compartida.

Puig destaca que aquestes sessions “no són una teràpia més, sinó una invitació a participar activament en la pròpia salut, a trencar l’aïllament i a descobrir que, fins i tot quan el dolor persisteix, és possible recuperar la sensació de control i benestar”.

Informació extreta del blog d'Althaia.

