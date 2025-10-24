Estudi de cardiologia
La càrrega mental incrementa el risc d’infart en dones joves, que són ateses més tard que els homes
Una investigació de l’Agència d’Investigació de la Societat Espanyola de Cardiologia assenyala el tabac i el colesterol alt com a causes claus de l’infart precoç
Nieves Salinas
Un estudi impulsat per l’Agència d’Investigació de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) assenyala el tabac i el colesterol alt com a causes claus de l’infart precoç, el que passa abans dels 55 anys en els homes i per sota dels 65 en les dones. El doctor Héctor Bueno, signant de l’estudi i cardiòleg a l’Hospital Universitari 12 de Octubre de Madrid, posa el focus en elles. «Els infarts són més letals i produeixen més complicacions, a curt i a mitjà termini, en les dones joves que en els homes. Elles tarden més a demanar ajuda i a ser ateses. Això es va denunciar fa gairebé 35 anys i encara continua passant a Espanya el 2025», afirma.
El treball presentat durant el Congrés SEC25 de la Salut Cardiovascular, que se celebra a Granada, és una subanàlisi de l’estudi GENAMI-Prevention, en què han participat 20 hospitals espanyols, incloent-hi més de 500 pacients amb infart agut de miocardi i malaltia coronària obstructiva, l’objectiu de la qual era explorar quins factors específics de gènere eren presents en les dones amb infart agut de miocardi.
La subanàlisi conclou que els pacients amb cardiopatia isquèmica precoç van presentar diferències clíniques rellevants davant aquells amb debut més tardà. Tenien menor prevalença d’hipertensió i diabetis, però més prevalença de tabaquisme actiu i hipercolesterolèmia, així com d’antecedents familiars. «El tabac i el colesterol són acceleradors perquè es produeixi un infart i és important perquè tots dos són prevenibles. Un és absolutament evitable, l’altre s’ha de conèixer i existeixen vies per prevenir-lo», assenyala el doctor Bueno.
Fumadors actius
En concret, el 47,4% dels pacients amb infart precoç tenien hipertensió davant el 66,6% d’aquells que van patir l’infart a una edat més avançada. El mateix passa amb la diabetis: només el 18,4% dels pacients amb infart precoç la patien davant el 34,8% dels que van patir un infart més tardà. No obstant, tenien hàbits més perjudicials, com un percentatge més gran de fumadors actius (60% davant el 29%), i presentaven amb més freqüència antecedents familiars de malaltia coronària (17,8% davant l’11,2%) i hipercolesterolèmia o colesterol alt (13,6% davant el 7,8%).
Pel que fa al tractament, es van realitzar més estudis invasius del cor (coronariografies) en el grup jove i van rebre més freqüentment medicaments més potents per prevenir la formació de coàguls sanguinis, encara que l’ús d’aspirina, estatines i fàrmacs per a la insuficiència cardíaca va ser similar en els dos grups.
Factors ignorats
Com s’ha dit, aquesta subanàlisi s’ha realitzat amb dades de l’estudi GENAMI-Prevention, l’objectiu de la qual era explorar quins factors específics de gènere eren presents en les dones amb infart agut de miocardi. «Les dones joves també tenen infarts. Hem vist molta diferència en la prevalença de factors de risc no convencionals, que habitualment s’ignoren. Per exemple, específics, els relacionats amb l’embaràs, preeclàmpsia, hipertensió en l’embaràs, diabetis gestacional, etc.», assenyala el cardiòleg.
Parla, també, de factors que són de tipus gènere, per exemple l’estrès i la càrrega mental que suposa un rol molt determinat: la càrrega de cures a casa, de nens, de malalts, d’avis. I d’aspectes psicològics. «Les dones gairebé doblen la prevalença de depressió i ansietat i això és molt rellevant. Perquè tothom coneix els factors de risc cardiovascular i això no ho solem considerar, ni tan sols els metges. Homes i dones viuen en un context social, econòmic, cultural... diferent i recau molta més pressió en les dones», assegura.
«Si aquesta és la causa directa o no directa, s’ha d’investigar, però segur que hi influeix. La mateixa ansietat o la depressió sabem que estan associades a pitjors estils de vida. La persona deprimida es cuida menys; les persones amb trastorns mentals tenen tendència a tenir estils de vida menys saludables:, mengen pitjor, no fan exercici, fumen... Veure-ho tot des de la perspectiva biològica és massa simplista», abunda.
Les grans sèries mostren que els infarts són més letals i produeixen més complicacions a curt i a mitjà termini en les dones joves que en els homes, afegeix. «Més mortalitat a curt termini i més símptomes a llarg termini, per exemple, angina de pit. També és cert que hi ha un component important que s’ha vist en aquest estudi i és que les dones tarden més a demanar ajuda i tarden més a ser ateses».
El missatge final del cardiòleg és que cal prevenir: «Des de nenes, des de l’escola, des de la família, en els estils de vida, en la dieta, en l’activitat física, a no fumar... i després cal prevenir des d’Atenció Primària, detecció precoç d’aquests factors de risc, d’aquests estils de vida no saludables. Cal coordinar-se més per identificar aquestes pacients que són d’alt risc i treballar més fins abans de l’infart».
