Cirurgia estètica de les orelles: com millorar la forma i posició
El Dr. Sáez ofereix a Manresa una otoplàstia precisa i personalitzada, amb resultats naturals que respecten l’harmonia facial i l’expressió individual gràcies a una intervenció poc invasiva
Regió7
La cirurgia estètica de les orelles, coneguda com a otoplàstia, és una de les intervencions més demandades en l’àmbit de la cirurgia facial. Sovint indicada per corregir les orelles molt separades del cap o altres alteracions morfològiques, aquesta tècnica permet restablir l’harmonia del rostre amb resultats naturals i permanents. El Dr. Sáez, especialista en cirurgia estètica facial amb consulta a Manresa, ha consolidat una trajectòria basada en la precisió quirúrgica, la personalització del tractament i un alt grau de satisfacció entre els seus pacients.
L’otoplàstia és una intervenció que corregeix la forma, la mida o la posició de les orelles, i pot realitzar-se tant en adults com en infants a partir dels sis anys, un cop l’estructura del cartílag està completament desenvolupada. La seva finalitat no és únicament estètica: també pot tenir un impacte psicològic positiu en aquelles persones que han viscut amb inseguretat o incomoditat pel seu aspecte físic.
Abans de la intervenció, es realitza un estudi complet de la morfologia de les orelles i de la seva relació amb el conjunt facial. Durant aquesta primera visita, es defineix la tècnica més adequada segons el cas: habitualment, s’efectua una petita incisió a la part posterior de l’orella que permet remodelar el cartílag i fixar-lo en la nova posició.
Aquesta estratègia evita cicatrius visibles i proporciona un resultat simètric i natural. El procediment es duu a terme generalment amb anestèsia local i sedació, tot i que en pacients pediàtrics pot requerir anestèsia general. La durada aproximada de la intervenció és d’entre una i dues hores, i sol ser de caràcter ambulant.
El postoperatori és senzill i amb mínimes molèsties. Després de la cirurgia, el pacient porta un embenat protector durant uns dies per mantenir la nova forma de les orelles i reduir la inflamació. Posteriorment, s’aconsella utilitzar una banda elàstica, especialment durant la nit, per garantir l’estabilitat dels resultats. En una o dues setmanes, la majoria de pacients poden reprendre la seva activitat habitual, amb una recuperació completa al cap d’unes setmanes.
Els resultats de l’otoplàstia són permanents i contribueixen a millorar no només la proporció facial, sinó també la percepció que el pacient té de si mateix.
Amb una llarga experiència en cirurgia facial, el Dr. Sáez combina la precisió mèdica amb una visió estètica equilibrada i realista. El seu enfocament, basat en la proximitat i la transparència, situa el pacient al centre del procés quirúrgic i garanteix un tracte individualitzat en totes les fases, des de la primera consulta fins al seguiment postoperatori.
L’otoplàstia és una oportunitat per restablir la proporció, recuperar la seguretat i projectar una imatge coherent amb el benestar interior. En mans d’un especialista com el Dr. Sáez, aquesta cirurgia representa un pas ferm cap a una estètica més natural, equilibrada i respectuosa amb la identitat de cada persona.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys