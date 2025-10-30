Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El cardiòleg José Abellán, sobre la diferència entre fumar i vapejar: «Aquests dispositius sí que augmenten el risc de patir…»

El doctor analitza una revisió publicada per la Societat Europea de Cardiologia i alerta sobre els cigarrets electrònics

Una dona fuma una cigarreta electrònica, un dels elements que ha analitzat el cardiòleg José Abellán

Una dona fuma una cigarreta electrònica, un dels elements que ha analitzat el cardiòleg José Abellán / Freepik

Mariona Carol Roc

En un vídeo difós a TikTok, el doctor José Abellán comenta els resultats d’una revisió científica publicada a la revista de la Societat Europea de Cardiologia. El treball compara els efectes del cigarret electrònic i de les catximbes amb els del tabac convencional, centrant-se en els riscos cardiovasculars.

L’especialista assenyala que, tot i que la qualitat dels estudis disponibles no és la més alta, els resultats són molt cridaners i apunten en una direcció clara: el risc cardiovascular dels usuaris de cigarrets electrònics no és neutre.

Risc d’infart i de malaltia coronària

Segons explica el doctor, en analitzar el risc d’infart de miocardi o de malaltia coronària, el valor considerat neutre seria u. Tanmateix, en els resultats revisats, el risc associat al vapeig se situa clarament per sobre d’aquest nivell i s’assembla al del tabac convencional. “Tot sembla indicar que l’ús d’aquests dispositius sí que augmenta el risc de patir infarts, malalties a les artèries del cor i també d’ictus”, afirma el metge.

Vapejar no és una alternativa innòcua

Tot i que el risc del cigarret electrònic podria ser una mica inferior al del tabac tradicional, el doctor Abellán insisteix que no es pot considerar una opció saludable. “D’aquí a poder afirmar que són dispositius innocus per a la salut o saludables, crec que hi ha un llarg camí”, afegeix.

Un missatge per crear consciència

El vídeo conclou amb una crida a la reflexió: “la informació és poder. Espero que t’ajudi a ser-ne conscient i que siguis tu qui decideixi.” El contingut, compartit a TikTok, busca difondre informació basada en l’evidència científica i contribuir a trencar la creença que vapejar és una alternativa segura al consum de tabac.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
  2. La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
  3. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  4. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  5. Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
  6. Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
  7. Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
  8. L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor

La Sagrada Família ja té el primer element de la creu a la torre de Jesucrist: així l'han col·locat

La Sagrada Família ja té el primer element de la creu a la torre de Jesucrist: així l'han col·locat

La Generalitat introdueix canvis en la definició de gran tenidor d'habitatges a Catalunya

La Generalitat introdueix canvis en la definició de gran tenidor d'habitatges a Catalunya

La DO Pla de Bages celebra 30 anys unint patrimoni, vi i gastronomia a Sant Benet

La DO Pla de Bages celebra 30 anys unint patrimoni, vi i gastronomia a Sant Benet

El cardiòleg José Abellán, sobre la diferència entre fumar i vapejar: «Aquests dispositius sí que augmenten el risc de patir…»

El cardiòleg José Abellán, sobre la diferència entre fumar i vapejar: «Aquests dispositius sí que augmenten el risc de patir…»

Jordi Santasusagna presenta novel·la a Manresa

Jordi Santasusagna presenta novel·la a Manresa

Sant Fruitós de Bages dona el tret de sortida al cicle de marxa nòrdica amb 160 participants

Sant Fruitós de Bages dona el tret de sortida al cicle de marxa nòrdica amb 160 participants

Jordi Alba: «Em motiva més l’Hospi que continuar jugant. Tant de bo arribar a Primera»

Jordi Alba: «Em motiva més l’Hospi que continuar jugant. Tant de bo arribar a Primera»

Catalunya necessitaria crear gairebé 170 nous grups de 1r d’ESO per poder abaixar les ràtios a 25

Catalunya necessitaria crear gairebé 170 nous grups de 1r d’ESO per poder abaixar les ràtios a 25
Tracking Pixel Contents