El cardiòleg José Abellán, sobre la diferència entre fumar i vapejar: «Aquests dispositius sí que augmenten el risc de patir…»
El doctor analitza una revisió publicada per la Societat Europea de Cardiologia i alerta sobre els cigarrets electrònics
Mariona Carol Roc
En un vídeo difós a TikTok, el doctor José Abellán comenta els resultats d’una revisió científica publicada a la revista de la Societat Europea de Cardiologia. El treball compara els efectes del cigarret electrònic i de les catximbes amb els del tabac convencional, centrant-se en els riscos cardiovasculars.
L’especialista assenyala que, tot i que la qualitat dels estudis disponibles no és la més alta, els resultats són molt cridaners i apunten en una direcció clara: el risc cardiovascular dels usuaris de cigarrets electrònics no és neutre.
Risc d’infart i de malaltia coronària
Segons explica el doctor, en analitzar el risc d’infart de miocardi o de malaltia coronària, el valor considerat neutre seria u. Tanmateix, en els resultats revisats, el risc associat al vapeig se situa clarament per sobre d’aquest nivell i s’assembla al del tabac convencional. “Tot sembla indicar que l’ús d’aquests dispositius sí que augmenta el risc de patir infarts, malalties a les artèries del cor i també d’ictus”, afirma el metge.
Vapejar no és una alternativa innòcua
Tot i que el risc del cigarret electrònic podria ser una mica inferior al del tabac tradicional, el doctor Abellán insisteix que no es pot considerar una opció saludable. “D’aquí a poder afirmar que són dispositius innocus per a la salut o saludables, crec que hi ha un llarg camí”, afegeix.
Un missatge per crear consciència
El vídeo conclou amb una crida a la reflexió: “la informació és poder. Espero que t’ajudi a ser-ne conscient i que siguis tu qui decideixi.” El contingut, compartit a TikTok, busca difondre informació basada en l’evidència científica i contribuir a trencar la creença que vapejar és una alternativa segura al consum de tabac.
