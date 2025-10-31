Hèrnia discal: diagnòstic clínic i noves tècniques de tractament
Les noves tècniques disponibles a Mutuacat són mínimament invasives i permeten tractar l’hèrnia discal amb menys risc i ofereixen una recuperació molt més ràpida
MUTUACAT
L’hèrnia discal és un problema força habitual de la columna vertebral. Es produeix quan una part del disc intervertebral —el coixinet que hi ha entre les vèrtebres— es desplaça del seu lloc i pot arribar a pressionar els nervis propers. Aquesta pressió pot causar dolor intens, formigueig o debilitat muscular, segons la zona afectada: pot aparèixer al coll, a l’esquena, a les cames o als braços.
El diagnòstic sol començar amb una exploració clínica, durant la qual el metge revisa la força, la sensibilitat i els reflexos.
Per confirmar la sospita, es poden fer proves d’imatge. La més habitual és la ressonància magnètica, que permet veure amb detall l’estat dels discos i les estructures properes. En alguns casos, també es recorre a una tomografia computada (TAC).
Gràcies a aquestes proves, es pot localitzar amb precisió on es troba l’hèrnia i fins a quin punt afecta els nervis. En la majoria de casos, el tractament inicial és conservador, és a dir, no quirúrgic. Inclou repòs relatiu, medicació per reduir el dolor i la inflamació, i sessions de fisioteràpia.
La rehabilitació és una part fonamental del procés: amb exercicis per enfortir la musculatura, estiraments i tècniques manuals, es busca millorar la mobilitat, reduir el dolor i evitar futures recaigudes. Si el dolor no millora prou amb les mesures conservadores, els especialistes poden recomanar tècniques més avançades però poc agressives.
Una d’elles són les infiltracions epidurals, que consisteixen a administrar medicació antiinflamatòria directament a la zona afectada de la columna. També s’utilitzen els bloquejos radiculars, que redueixen la inflamació del nervi irritat i poden alleujar el dolor durant setmanes o mesos.
En alguns casos, es recorre a la microcirurgia, una intervenció amb incisions molt petites que permet una recuperació més ràpida i amb menys complicacions que una cirurgia convencional.
La cirurgia oberta es reserva per als casos més severs, quan hi ha dolor molt intens o pèrdua de força important. En aquests casos, l’objectiu és extreure el fragment del disc que pressiona el nervi.Tot i ser una opció més invasiva, pot ser la millor solució per recuperar la qualitat de vida i la mobilitat.
L’hèrnia discal és una afecció amb diverses opcions de tractament que s’adapten a cada pacient. Normalment es comença amb mesures conservadores i, si cal, es recorre a tècniques mínimament invasives o cirurgia.
Amb un diagnòstic adequat i un bon seguiment mèdic, la majoria de persones poden recuperar-se i tornar a fer vida normal.
