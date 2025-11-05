Arriba el primer test de predicció de l'Alzheimer amb només una anàlisi de sang
L’Hospital de Bellvitge crea un test predictiu d’aquesta malaltia i obté el segell CE-IVDR de la Unió Europea, fet que obre directament la porta a la seva aplicació clínica
Beatriz Pérez
Catalunya ja ha desenvolupat el primer biomarcador en sang que prediu quines persones amb deteriorament cognitiu lleu acabaran desenvolupant Alzheimer i quines quedaran estancades. L’Hospital Universitari de Bellvitge, de la xarxa de l’Institut Català de la Salut (ICS), és al darrere del nou test pronòstic en sang que anticipa aquest tipus de demència.
L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que afecta uns 900.000 espanyols i que, després del càncer, és la patologia que més preocupa la població. Els autors d’aquesta nova eina creuen que estarà disponible a la resta d’hospitals catalans “abans d’un any”.
Aquest biomarcador s’ha desenvolupat i validat íntegrament a Catalunya (fins ara aquí només s’havien fet proves de biomarcadors validats prèviament a l’exterior) i permet predir si hi haurà o no Alzheimer en el futur, a diferència dels biomarcadors actuals, que només confirmen la presència present de la malaltia en el pacient.
El nou test ha obtingut el segell CE-IVDR, que certifica que compleix els estrictes requisits de seguretat i eficàcia de la Unió Europea, cosa que obre directament la porta a la seva aplicació clínica. Fins ara, els biomarcadors validats a Catalunya no tenien aquest segell i, per tant, no podien vendre’s com a producte sanitari, només utilitzar-se en recerca.
“Fa deu anys que treballem en això i hem trobat un biomarcador que prediu el risc que el pacient amb deteriorament cognitiu lleu desenvolupi o no una demència”, explica Jordi Gascón, cap de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de Bellvitge
Aquest nou test (anomenat MAP-AD) és pronòstic i aporta informació clínica decisiva sobre l’evolució futura de cada pacient. Ha estat creat per l’empresa ADmit Therapeutics, una ‘spin-off’ sorgida de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), amb l’Hospital de Bellvitge com a centre coordinador clínic. Els resultats s’han publicat a la revista iScience (Cell Press).
Segons dades del 2023 del Servei Català de la Salut, a Catalunya un 2% de la població pateix algun tipus de demència; l’Alzheimer, que afecta el 69% d’aquests pacients, és la més freqüent. En majors de 70 anys, la prevalença és del 9,6%. Amb l’augment de l’esperança de vida, d’aquí a 25 anys podria haver-hi fins a dos milions de persones diagnosticades a Espanya, més del doble que actualment.
“ADN mitocondrial”
Aquest nou test, desenvolupat per institucions públiques i empreses 100% catalanes, no es basa en la proteïna TAU ni en la beta amiloide, sinó en el grau de metilació de l’ADN mitocondrial.
“Les mitocòndries són una part de la cèl·lula encarregada del metabolisme energètic. Tenen un ADN propi on s’hi poden afegir els anomenats radicals metil. Nosaltres ho hem mesurat i això prediu el risc de demència en un temps determinat. Creiem que és un marcador fins i tot més precoç que els altres”, afirma Gascón
Els investigadors sospiten que, en l’escala dels fenòmens patològics de l’Alzheimer, abans del dipòsit de proteïnes TAU i beta amiloide ja passen altres coses —com que les mitocòndries deixin de funcionar correctament—, i aquest marcador podria detectar-ho abans.
L’arribada dels biomarcadors
El món de l’Alzheimer s’ha orientat en els darrers anys cap a la detecció precoç. Fins fa poc, el diagnòstic era majoritàriament clínic: el pacient consultava per problemes de memòria i, si els símptomes encaixaven, se li diagnosticava Alzheimer sense proves de suport. L’aparició dels biomarcadors va començar a canviar aquesta situació.
Els primers es basaven en líquid cefaloraquidi (amb proves de neuroimatge molt cares), però de mica en mica s’han desenvolupat biomarcadors en sang, molt més còmodes i eficients.
També en els últims anys, el tractament ha avançat amb l’aprovació a Europa de dos fàrmacs —lecanemab i donanemab— que ralenteixen, però no aturen, la progressió de la malaltia.
Des dels cervells ‘post mortem’ fins a la sang
Com explica Marta Barrachina, directora general d’ADmit Therapeutics, aquesta empresa es va fundar a finals del 2017 com a ‘spin-off’ de l’IDIBELL. “El projecte, finançat per l’Institut de Salut Carlos III, va començar el 2011 per descobrir biomarcadors per diagnosticar l’Alzheimer”, relata Barrachina.
La primera publicació científica es va fer analitzant cervells ‘post mortem’ de pacients.
El segon estudi va demostrar que el mateix biomarcador detectat al cervell podia mesurar-se també en sang. I el resultat final és el que ara presenta Bellvitge.
