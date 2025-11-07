El club de la ciència
Un estudi revela que hi ha una música analgèsica per a cada persona
L'informe desmenteix que existeixi alguna cosa com l’efecte Mozart, el suposat poder balsàmic de certa música específica
Michele Catanzaro
Des dels anys 90, una epidèmia d’abús d’opiacis arrasa l’Amèrica del Nord, on aquests analgèsics s’han convertit en una addicció per a un nombre creixent de pacients. Per això, des de fa uns anys, els governs han augmentat els fons d’investigació per buscar enfocaments alternatius contra el dolor.
Fa un parell d’anys, Mathieu Roy, psicòleg de la Universitat McGill (Canadà), va demanar una d’aquestes ajudes per explorar una idea a l’alça: utilitzar la música per reduir el patiment. D’allà ha sorgit una investigació que s’acaba de publicar a Pain, la revista de referència en estudis sobre el dolor i la feina que confirma en part l’observat anteriorment: la música té un poder real de reduir el dolor físic. Però desmenteix que existeixi alguna cosa com l’efecte Mozart, el suposat poder balsàmic de certa música específica, i en particular de la del geni alemany.
No hi ha un gènere o un compositor que funcioni millor que d’altres per a tothom. Hi ha una música analgèsica per a cada persona i els investigadors han trobat una manera d’identificar-la: es tracta d’aquella que es compassa amb un ritme intern característic de cada individu.
Estudis previs havien trobat que cada persona té un ritme espontani de producció de la música (SPR en les seves inicials angleses). En altres paraules, si se li demana a una persona que canti una cançó (per exemple, Twinkle twinkle) sense donar-li més indicacions ni patrons, ho farà amb un ritme característic personal, diferent del d’altres persones. Les diferències poden ser grans: una persona pot cantar la mateixa cançó espontàniament fins al doble de ràpid que una altra.
«Aquest ritme espontani varia una mica durant el dia. Per exemple, és més ràpid al matí i més lent a la nit. Però es manté bastant coherent en cada persona d’un dia per l’altre», explica Roy. «És un resultat bastant conegut: és com si la gent tingués una mena de ritme intern ideal», comenta Josep Marco, professor de psicologia de la Universitat de Barcelona, no implicat en el treball.
L’origen del fenomen no és clar. «El ritme espontani té alguna cosa de correlació amb la velocitat amb què un parla o camina. Podria estar relacionat amb oscil·lacions internes del nostre sistema nerviós», aventura Roy.
El primer pas de l’experiment publicat a Pain és determinar aquest ritme espontani en 60 estudiants sans de la Universitat McGill. Per fer-ho, els voluntaris utilitzen un botó amb què han de marcar el ritme d’una cançó senzilla. Després, l’equip els demana que triïn el seu gènere musical preferit entre quatre opcions. Llavors, els dona a escoltar una cançó d’aquest gènere, modificada de tal manera que el seu ritme coincideixi amb l’espontani de cada persona. Després es repeteix amb una versió un 15% més lenta i un 15% més ràpida. Mentre escolten la música, els investigadors els apliquen una calor intensa a la part interior de l’avantbraç esquerre. En cada cas, l’equip mesura el que triguen a allunyar el braç per evitar el dolor. També els pregunten la intensitat del patiment en una escala de 0 a 100.
El nivell de tolerància més elevada al dolor es produeix justament quan la música escoltada es compassa amb el ritme intern. «Els efectes són petits, d’uns deu punts en l’escala del dolor, quan el ritme és l’intern respecte a quan no ho és. Però és un efecte estadísticament fort», observa Roy.
El resultat se suma a un cúmul d’evidències sobre el poder analgèsic de la música. Les metaanàlisis (estudis que combinen els resultats de molts experiments diferents) revelen que la música té un efecte entre petit i moderat sobre la reducció del dolor. «La música no pot reemplaçar un analgèsic, però sí que pot reduir-ne la quantitat», afirma Sean Young, investigador de la Universitat de Califòrnia a Irvine.
«Els pacients que escolten música en situacions com el postoperatori poden necessitar menys analgèsics. La música és un tractament addicional prometedor», afirma Antonia Becker, investigadora de l’Erasmus MC University Medical Center (Rotterdam).
Antonia Becker és coautora d’un estudi que ha comprovat que no existeix un gènere màgic bo per a tothom. «En el nostre experiment, el gènere que més reducció del dolor produeix és el que el pacient indica com el seu preferit», afirma Emy van der Valk Bouman, coautora de l’estudi amb Becker.
Totes aquestes evidències redunden en com de subjectiu és el dolor. No obstant això, no és clar quins mecanismes cerebrals entren en joc amb la música. Hi ha un component d’efecte placebo: la millora que s’experimenta pel senzill fet de saber que un està rebent una teràpia, tot i que no és per si mateixa efectiva. També hi ha un component de distracció, però hi ha més que això. «Escoltar música activa circuits de recompensa associats amb el plaer», conclou Marco.
