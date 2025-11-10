Els pneumòlegs recomanen vacunar del virus sincicial adults amb malalties respiratòries cròniques
La SOCAP afirma que la immunització és una estratègia preventiva en col·lectius vulnerables
ACN
La Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP) ha recomanat vacunar contra el virus respiratori sincicial (VRS) els adults amb malalties respiratòries cròniques per prevenir complicacions greus com la pneumònia. Les tres vacunades aprovades fins ara tenen una eficàcia d'entre el 75% i el 82% per prevenir hospitalitzacions en adults grans, i per això ha demanat a les autoritats sanitàries que hi facilitin l'accés. El VRS és una de les principals causes d'infecció respiratòria i es contagia directament a través de secrecions de la via aèria o bé, de manera indirecta, a través d'objectes contaminats pel microorganisme.
La infecció pot produir quadres clínics més greus com la bronquitis o la pneumònia, sobretot en persones de més edat, immunodeprimides o amb comorbiditats importants com l'obesitat, la diabetis melitus, la insuficiència cardíaca i, especialment, les malalties respiratòries cròniques. El VRS pot agreujar aquestes malalties de base.
La infecció pel VRS s'ha associat tradicionalment a les bronquiolitis infantils, però des de la SOCAP apunten que estudis recents la situen com a causa rellevant de morbimortalitat en adults, especialment en aquells de més edat, amb factors de risc o comorbiditats. Asseguren que les taxes d'hospitalització i mortalitat podrien ser majors que les atribuïdes a la grip.
Actualment, no hi ha un tractament específic per a la infecció del VRS, però si estratègies preventives com la immunització mitjançant la vacunació en adults, amb tres vacunes aprovades.
En aquest context, la SOCAP dona suport a la incorporació de la vacunació contra el VRS dins els programes de vacunació per a adults de 60 anys o més que tinguin immunosupressió o malalties respiratòries cròniques com malaltia pulmonar obstructiva (MPOC), bronquièctasis, asma greu o malaltia pulmonar intersticial, entre d'altres.
