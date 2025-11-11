Milers de gallines estan confinades a Catalunya: em puc encomanar de grip aviària per menjar ous o carn?
El principal mode d’infecció humana ha estat en treballadors amb contacte directe, sense protecció, amb aus infectades
Rafa Sardiña
La grip aviària és una preocupació per a les autoritats. Des d’aquest passat dilluns, 10 de novembre, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha aplicat “mesures addicionals de reforç” per prevenir la propagació del virus de la influença aviària, després de constatar un augment del risc per la proliferació de casos a Europa. Entre les principals mesures, destaca el confinament de les aus de corral considerades d’“especial risc i especial vigilància”, que afecta 1.999 municipis, alguns d'ells a Catalunya.
“És evident que hi ha un repunt de brots de grip aviària en aus a Espanya i fins i tot a Europa, i això ha fet que s’adoptin mesures preventives en la cria d’aus de corral”, explica a El Periódico, del grup editorial de Regió7, la doctora María del Mar Tomás, microbiòloga de l’Hospital Universitari de la Corunya i portaveu de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC). Tot i això, com recalca la especialista, “no cal alarmar-se”, ja que de moment no hi ha senyals de transmissió sostinguda entre humans.
“Això manté el nivell d’alarma per a la població en baix. El que fan les autoritats és vigilar possibles transmissions entre aus, mutacions víriques i que no es produeixi transmissió a mamífers. Encara que el risc sigui baix, davant un possible contagi humà, el diagnòstic seria d’infecció per H5N1, que és molt poc freqüent”, matisa la doctora Tomás.
No hi ha risc de contagi entre humans
Fins ara no s’ha documentat transmissió sostinguda de persona a persona a Europa. “El principal mode d’infecció humana ha estat en treballadors amb contacte directe, sense protecció, amb aus infectades o amb ambients contaminats, com passa en la producció avícola o amb aus silvestres mortes.” Per tant, una persona sense exposició particular —és a dir, passejant o consumint aliments cuinats sense contacte directe amb aus malaltes— té un risc molt baix, assenyala la microbiòloga.
Els qui tenen més risc són les persones amb ocupacions agrícoles (treballadors d’avicultura, veterinaris, manipuladors d’aus silvestres). “El risc és moderat, però continua sent molt poc probable la infecció humana. No s’ha documentat a Europa una transmissió sostinguda d’humà a humà, i seria realment greu una infecció en una persona.”
Pel que fa als símptomes: poden afectar la gola i els ulls, causar conjuntivitis, i també s’han produït afectacions gastrointestinals amb nàusees, vòmits i diarrea. En casos greus, pot haver-hi afectació cerebral (encefalitis). El període d’incubació de la grip aviària sol ser d’uns 5 dies i, com a màxim, 10 dies.
Les complicacions més greus s’han documentat en humans infectats pel virus H5N1 d’alta patogenicitat, incloent-hi pneumònia greu, insuficiència respiratòria i fallada multiorgànica, fins i tot amb risc de mort.
El consum d’ous i carn és segur
La doctora María del Mar Tomás recalca que el risc per als humans és baix. “Els ous i la carn continuen sent segurs si es manipulen i es cuinen correctament. Tot i això, es recomana evitar el contacte amb aus silvestres mortes o malaltes, així com amb aus de corral en instal·lacions amb brots documentats. Cal aplicar mesures de bioseguretat: rentat freqüent de mans, evitar el contacte amb aus silvestres i no alarmar-se, mantenint-se informat.”
A Espanya, s’han pres mesures de prevenció, com tancar les aus de corral en zones d’alt risc. Pel que fa al consum d’ous i carn, si estan correctament cuinats (bullits, fregits, i res de crus), són segurs i el virus s’inactiva. “Es desaconsella el consum d’ous crus en zones amb virus H5N1. Les autoritats europees i espanyoles no han indicat cap risc directe per als consumidors que mantinguin bones pràctiques higièniques i de cocció.”
