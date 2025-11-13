Com assegurar una dieta vegana saludable durant la infància
Llegums, fruits secs i vitamina B12 són la clau per garantir tots els nutrients essencials en una alimentació infantil 100% vegetal
La societat avança i evoluciona constantment. Ara ja hem assumit que hi ha un volum gran de persones que decideixen conscientment no consumir aliments d’origen animal i hem après, gairebé sempre, a mantenir una convivència pacífica i un respecte mutu per les eleccions personals. Ara bé, la cosa s’escalfa una mica quan una parella de vegans tenen una criatura i declaren que la volen criar amb els mateixos ideals i estil de vida. Persones omnívores del seu entorn de sobte comencen a manifestar la seva inquietud per la salut del nen o nena a causa d'una suposada manca de nutrients. Veurem què diu la ciència.
El primer any de vida de la nova personeta està cobert gràcies a la lactància materna i, si aquesta no és possible o suficient, el mercat disposa de llets veganes maternitzades pensades per cobrir totes les necessitats nutricionals del nadó. A partir dels 6 mesos comencem a introduir verdures, fruites i cereals, en un ordre a determinar pel pediatre i els pares de la criatura, per tant seguim sense conflictes. A partir de l’any o any i mig és quan podem començar a debatre perquè la llet de la mare ja no és l’aliment principal de la dieta de l’infant i, conseqüentment, ens hem de preocupar més d’estar aportant una dieta nutricionalment completa.
De què consta una bona dieta vegana? Els llegums, especialment la soja amb la qual es prepara el famós tofu o la majoria de productes de la coneguda marca Heura, poden aportar tots els aminoàcids essencials per a la correcta nutrició del nen o la nena, tot i que potser requerirà una planificació més ben pensada amb ajuda d’un/a dietista. És a més una dieta rica en verdures i fruites i hem de procurar incloure llavors i fruits secs per tenir un extra de minerals i àcids grassos essencials. Et dono la llista d’essencials: nous, llavors de lli i chia pel seu contingut en greixos omega 3 i llavors de sèsam per una bona dosi de calci; aquestes llavors les hauríem d’incloure triturades cada dia sigui en galetes o pa de pessic casolans, amanides, cremes de verdures... allà on se us acudeixi que li podeu colar a l’infant almenys una vegada al dia. I remarco la importància de triturar-les, ja sigui per infants com per adults, ja que si les ingerim senceres sortiran com han entrat i no absorbirem els seus nutrients.
Tot i fer les coses bé, els nens criats amb una dieta vegana tenen més probabilitats de tenir carències de ferro, vitamina D, calci, greixos omega 3, zinc i iode. Aquests nutrients són fàcilment assimilables amb el consum de carn i peix, però en una dieta basada en productes d’origen vegetal depenen sobretot del consum de fruits secs i llavors, que no sol ser suficient a la nostra alimentació en termes generals. Podem resoldre aquestes carències consultant amb un expert i, si és necessari, ens recomanarà un suplement alimentari infantil que aporti també la vitamina B12 que tots els vegans, adults i infants, s’han de suplementar.
Finalment, vull mencionar també que la dieta vegana en la infància ha demostrat tenir beneficis respecte als nens alimentats amb una dieta omnívora: una dieta basada en productes d’origen vegetal aporta més fibra, vitamina B9, potassi i magnesi, i per això solen tenir una millor salut digestiva a més d’un perfil lipídic i cardiovascular més saludable en comparació amb els infants alimentats amb productes d’origen animal.
