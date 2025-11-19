Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nous pediatres i més especialització: la Clínica Sant Josep reforça el servei de pediatria per a les famílies del territori

Les darreres incorporacions permeten oferir un servei de consultes externes continuat, de dilluns a divendres, i potenciar les subespecialitats mèdiques

El Servei de Pediatria de la Clínica Sant Josep ha reforçat el seu equip per oferir una atenció propera, integral i de qualitat a infants i famílies. L’equip està format per la Dra. Maria Gotor, la Dra. Rosa Campobadal, la Dra. Sandra Pisa i el Dr. Lucas Degano, pediatre recentment incorporat al servei. 

Precisament aquestes darreres incorporacions permeten oferir nous pediatres especialitzats en altres disciplines mèdiques i disposar d’un horari de consultes que dona servei de dilluns a divendres, matins i tardes, alhora que amplia el ventall de d’especialistes en altres disciplines mèdiques.  

Compromís amb la salut infantil 

El servei continua creixent amb professionals que comparteixen una mateixa manera d’entendre la pediatria: una atenció propera, humana i centrada en les necessitats de cada família.  

Sota aquest compromís, la Clínica Sant Josep reforça la seva aposta per oferir una pediatria integral, que combina la proximitat de l’atenció de base amb el suport d’un ampli ventall d’especialistes en altres disciplines mèdiques i una  aposta per un model d’atenció proper, on l’especialista en pediatria és una figura de referència per a la família. Se subratlla la importància de mantenir una relació de confiança amb les famílies per resoldre dubtes i adaptar les recomanacions segons cada cas, amb l’objectiu de situar la Clínica com el centre de referència de l’atenció pediàtrica mutual i privada del territori perquè cap família hagi de desplaçar-se lluny per rebre una atenció de qualitat. 

Cal recordar que el Servei de Pediatria acompanya els infants des de les primeres setmanes de vida fins a l’adolescència, oferint un seguiment personalitzat del creixement, desenvolupament i benestar de cada nen o nena. 

El servei atén tant en consultes externes com en hospitalització i urgències pediàtriques, disponibles els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia

Per demanar cita o contactar amb els pediatres, podeu fer-ho a través del telèfon 93 874 42 98 o mitjançant Espai Pacient, a l’aplicació o al web https://espaipacient.clinicasantjosep.cat/webapp/

Una atenció integral, des del naixement fins als quinze anys
Professional Subespecialització
Dra. Maria Gotor Pediatria general
Dra. Rosa Campobadal Pediatria general
Dra. Sandra Pisa Pediatria general
Dr. Lucas Degano Pediatria i Cardiologia pediàtrica
Dr. Jochen Gerth Cardiologia pediàtrica
Dr. Josep Mª Muixí Rosset Pediatria, Nefrologia pediàtrica
Dra. Laia Ferré Al·lergolologia pediàtrica
Dra. M. Carme Perramon Ferran Cardiologia pediàtrica
Dr. Jochen Gerth Cardiologia pediàtrica
Dr. Jaume Margarit Mallol Cirurgia Infantil
Dra. Anna Maria Navarro Rodríguez Dermatologia pediàtrica
Dr. Carlos Mauricio Larrarte Digestologia pediàtrica
Dra. Elisabeth Guijarro Casas Pneumologia pediàtrica
Dr. Ricardo Bartel Otorrinolaringologia pediàtrica
Dra. Mònica de Chiara Psiquiatria infantojuvenil

