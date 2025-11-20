Un equipament per fomentar el benestar i la convivència a la Cerdanya
El Casal Comarcal de la Gent Gran, inaugurat el passat mes de maig, promou la socialització i l’intercanvi de vivències
Regió7
El Casal Comarcal de Gent Gran de la Cerdanya, inaugurat el passat mes de maig, és un espai concebut per promoure el benestar, la convivència i la participació activa de les persones grans de la comarca. Tal com va destacar el president del Consell, Isidre Chia, durant l’acte d’inauguració, es tracta d’un espai creat perquè la gent gran de la comarca pugui gaudir plenament.
A la Cerdanya, el Casal Comarcal de Gent Gran és molt més que un punt de trobada: és un espai on es reconeix i es valora el paper essencial que la gent gran continua tenint dins la societat. Cada setmana, desenes de persones grans hi comparteixen estones i experiències a través de tallers, activitats culturals, balls i trobades que fomenten la socialització i l’intercanvi de vivències.
Una necessitat del territori
El projecte neix també de la voluntat política del Consell Comarcal de donar resposta a una necessitat real del territori. En detectar la manca d’un espai comarcal dedicat específicament a la gent gran, el president Isidre Chia va impulsar la creació del Casal com una aposta clara per les polítiques socials i per garantir que la Cerdanya sigui una comarca que cuida i dona veu a totes les generacions. Aquesta iniciativa s’emmarca dins l’objectiu del Consell d’oferir serveis de proximitat que promoguin l’equitat, la participació i el benestar comunitari.
El Casal Comarcal s’ha consolidat com un espai de trobada i d’aprenentatge intergeneracional, on la gent gran continua sent protagonista activa de la vida cerdana. És un lloc ple de vida, de projectes i d’històries compartides, on cada activitat contribueix a enfortir els vincles comunitaris i a mantenir una vida saludable i activa. El Casal fomenta la participació activa, la socialització i el benestar de les persones grans, i respon a la voluntat de garantir un envelliment saludable, tant físicament com mentalment. Ofereix un entorn acollidor on cadascú pot desenvolupar-se de manera activa i positiva, a través d’activitats com ioga i meditació, pilates, ball, exercicis per a la memòria o el club de lectura. Tal com es va destacar el dia de la seva inauguració, el Casal és un «punt de trobada dinàmic i viu», que té com a objectiu «millorar la qualitat de vida de les persones grans i fomentar la seva participació activa en la comunitat».
Projecte d'ampliació del local
Per tal d’impulsar encara més aquesta dinàmica, des del Consell Comarcal s’ha incorporat una dinamitzadora encarregada de coordinar i promoure les activitats del Casal, tot afavorint la participació i la cohesió entre els usuaris. A més, ja s’està treballant en un projecte d’ampliació del local, amb la voluntat d’oferir més espais i recursos per donar resposta a la creixent demanda i a les necessitats de la gent gran de la comarca.
Des de la seva obertura, el Casal està a disposició de tots els avis i àvies de la comarca, que hi troben un espai acollidor, obert a tothom i ple d’oportunitats per participar en activitats, compartir coneixements o simplement gaudir d’una bona estona en companyia. El Casal Comarcal de Gent Gran de la Cerdanya és, en definitiva, una aposta ferma del Consell Comarcal per reconèixer, cuidar i celebrar la riquesa humana que representa la gent gran, el veritable cor de la comarca.
