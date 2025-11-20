La formació en la tercera edat, un aspecte clau per assolir un envelliment actiu
UManresa consolida el programa formatiu per a sèniors, que l’any passat va tenir gairebé un miler de matrícules
En una societat que es transforma a gran velocitat, el coneixement s’ha convertit en una eina imprescindible. I la tercera edat no n’és una excepció. Lluny dels estereotips que associen la vellesa a la passivitat, cada vegada més persones grans omplen aules, centres cívics i universitats amb un objectiu compartit: continuar aprenent.
Centres cívics i programes universitaris per a la gent gran combinen classes amb activitats culturals, sortides i projectes col·laboratius. L’educació es converteix, així, en un motor de relacions i suport mutu. En aquesta línia, els centres universitaris, com és el cas d’UManresa, han obert programes específics per a persones més grans de 55 anys, amb la idea que el coneixement és un dret que no caduca i aprendre no té edat.
El passat mes de setembre es va posar en marxa una nova edició del programa Usènior, on centenars de persones majors de 55 anys omplen les aules d’UManresa per continuar aprenent, compartir coneixement i viure la formació com una experiència vital. El programa, que ja està totalment consolidat i integrat dins de l’oferta formativa de la Universitat, va tenir el curs passat 470 persones que van participar en les diferents activitats i cursos programats. En total, es va arribar a gairebé un miler de matrícules i aquest primer trimestre, fins ara, se n’han registrat 371, que suposen 314 alumnes, 85 dels quals són nous, que participen en 11 cursos.
Monogràfics trimestrals
USènior proposa cursos monogràfics trimestrals en els àmbits de la Ciència i Tecnologia, la Cultura i Humanitats, i les Tècniques i Coneixements Aplicats. Els continguts inclouen temes tan diversos com la Cosmologia, la Literatura, la Història, les Matemàtiques, la Meteorologia, la Psicologia, la Biotecnologia, l’Oratòria o la Mitologia grega, i es complementen amb activitats com cinefòrums, una coral, l’assistència a espectacles o la visita a museus o patrimoni arqueològic.
Aquest curs, el programa ha incorporat seminaris curts de 4 a 6 hores que complementen els formats més llargs, horaris de matí i tarda, i activitats vivencials que enriqueixen els continguts de l’aula. L’objectiu és, segons fonts d’UManresa, «adaptar les propostes a la diversitat d’interessos i disponibilitats de l’alumnat i fer-ne una vivència significativa i transformadora».
Pel que fa a l’alumnat d’USènior, més del 80% tenen estudis universitaris o de formació professional superior, i la majoria tenen entre 60 i 70 anys, tot i que també hi ha participants que superen els 80 o que encara no han fet els 60. Tots comparteixen una mateixa inquietud: les ganes de continuar aprenent.
Segons apunten des d’UManresa, «el programa fomenta vincles que sovint van més enllà de les aules i contribueix a trencar estereotips sobre l’etapa vital de les persones grans». La seva presència al campus universitari «promou el diàleg intergeneracional i converteix els estudiants sèniors en veritables ambaixadors de la universitat a Manresa i el Bages».
La coral USènior
Una de les activitats amb més projecció més enllà de les aules de la universitat és la que duu a terme la coral USènior. La formació participa en diferents trobades amb altres corals de gent gran i col·labora en iniciatives com el «Nadal al Catà», on pren part, al costat d’alumnat de l’Institut Guillem Catà de Manresa en una representació d’Els Pastorets; o també la representació de contes cantats a la Upetita, l’escola bressol d’UManresa, i altres llars d’infants de la comarca.
