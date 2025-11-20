Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Impacte emocional de la pèrdua auditiva en persones grans

La disminució de l’audició pot provocar aïllament social, fatiga mental i risc de deteriorament cognitiu, segons els experts.

Descobreix la importancia de l'audiologia a Centre Òptic del Bages

Descobreix la importancia de l'audiologia a Centre Òptic del Bages / Helena Carbonell

La pèrdua auditiva és una condició molt més complexa que el simple fet de “no sentir-hi bé”. Tot i ser freqüent entre la població gran, sovint es menysté el seu impacte real sobre la salut emocional i cognitiva. Diversos especialistes alerten que els efectes d’aquesta condició poden arribar a ser devastadors si no es detecta i tracta a temps.

L’aïllament social, el primer senyal d’alarma

Un dels primers efectes que pot passar desapercebut és l’aïllament social. Moltes persones grans que pateixen pèrdua auditiva comencen a retirar-se de les converses familiars o de les trobades amb amics, ja que els costa seguir el fil de les converses o temen fer-se entendre malament.

Aquesta retirada progressiva pot derivar en sentiments de soledat, frustració i tristesa, i fins i tot augmentar el risc de patir ansietat o depressió.

Quan escoltar es converteix en un esforç mental

La pèrdua auditiva no només afecta la comunicació: també pot tenir conseqüències en el rendiment cognitiu. Les persones que fan un esforç constant per entendre les paraules i els sons pateixen una sobrecàrrega mental que es coneix com a fatiga auditiva.

Aquesta situació pot provocar cansament, dificultats per concentrar-se i pèrdues de memòria. Diversos estudis han vinculat la pèrdua auditiva no tractada amb un major risc de deteriorament cognitiu i demència.

Com reconèixer els senyals

Els familiars tenen un paper clau en la detecció precoç. Si una persona gran evita converses, mostra desinterès per activitats socials o sembla més despistada del que és habitual, pot ser que darrere hi hagi un problema d’audició.

Els especialistes recomanen no ignorar aquests símptomes i consultar amb un professional per fer una revisió auditiva.

Prevenir per mantenir la qualitat de vida

La bona notícia és que la pèrdua auditiva es pot gestionar amb èxit. Revisions periòdiques i l’ús d’audiòfons adequats poden marcar la diferència i ajudar a mantenir una vida activa i emocionalment equilibrada.

Centres especialitzats com Centre Òptic del Bages ofereixen revisions auditives gratuïtes per detectar a temps qualsevol alteració i evitar les conseqüències emocionals d’aquest problema.

