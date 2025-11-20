Les escoles de salut, un espai comunitari per al benestar físic i emocional
La iniciativa de l’ICS ofereix al territori activitats amb estratègies per afavorir una salut positiva i un envelliment actiu i saludable
Activitats per fomentar la salut i el benestar i acostar l’atenció primària a la ciutadania. Aquest és el propòsit de les escoles de salut, una iniciativa que promou l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, que acaba de començar una nova edició. Es tracta de propostes que ofereixen activitats gratuïtes sobre agilitat, equilibri, benestar emocional, salut bucodental, automedicació, salut sexual i reproductiva, i alimentació saludable, entre d’altres, que s’han anat implantant al territori en els darrers anys.
Les escoles de salut són una intervenció comunitària liderada per part dels diversos professionals sanitaris dels equips d’atenció primària de la Catalunya Central de l’ICS. N’hi ha que adrecen les sessions a la població en general i d’altres que les fan per a persones majors de 60 o 65 anys, amb la finalitat de proporcionar estratègies per afavorir una salut positiva i un envelliment actiu i saludable.
Un total de 23.901 persones van participar l’any passat en les 2.038 activitats de salut comunitària promogudes per l’ICS Catalunya Central. Les escoles de salut, que diversos municipis de la regió central han anat implantant en els darrers anys, amb la de Sant Vicenç com a pionera, són un dels recursos que té la comunitat per contribuir a millorar el benestar físic i emocional, reduir la medicalització i combatre la solitud no volguda.
La prevenció i la promoció de la salut a través d’activitats comunitàries van moure l’any passat prop de 24.000 persones de les comarques del Bages (8.154), el Moianès (465), el Berguedà (6.427), el Lluçanès (1.393) i l’Anoia (7.462). En total, es van fer 2.038 activitats, que van des de grups psicoeducatius de dol, ansietat, depressió o obesitat, fins a caminades, cicles de xerrades i activitats de pre i postpart i deshabituació al tabac, passant per les sessions de salut a les escoles i instituts. Tot plegat, amb l’objectiu d’incidir de forma positiva en la salut de la col·lectivitat.
Les escoles de salut són una intervenció comunitària liderada pels Equips d’Atenció Primària (EAP), els continguts de les quals es treballen estretament amb altres institucions i entitats dels municipis, com són ajuntaments, associacions de veïns, biblioteques, casals de persones grans, serveis socials o centres cívics. El disseny i el desenvolupament de la intervenció s’adapten a les característiques i necessitats de cada municipi.
Al Bages i el Berguedà se n’organitzen a Sant Vicenç de Castellet, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Cardona, Sant Joan de Vilatorrada, l’Ametlla de Merola, Gironella, Puig-reig, Casserres, la Pobla de Lillet, Berga i Avià.
