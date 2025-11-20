El repte d’envellir: com mantenir-se actiu a la tercera edat
Institucions, casals cívics i associacions de gent gran programen activitats que posen el focus en l'empoderament de les persones grans
Cada vegada més persones grans trenquen tòpics i demostren que els anys poden ser sinònim de vitalitat, energia i plenitud. L’envelliment actiu és avui un repte col·lectiu, però també una oportunitat per redescobrir què vol dir viure bé. Institucions, casals cívics i associacions de gent gran de tot el territori programen activitats que posen el focus en com la tercera edat pot mantenir-se activa físicament, mentalment i socialment.
Des de primera hora del matí i fins a pràcticament al vespre, al Casal Cívic i Comunitari Manresa-El Castell, que acull activitats obertes a tothom, però que també és on fa la seva programació l’Associació de Gent Gran Viure i Conviure de Manresa, és un anar i venir de persones grans. L’entitat, nascuda fa 25 anys, ha comptabilitzat aquest darrer mes 800 persones inscrites als cursos que organitza, sense comptar les que promou el casal cívic amb uns 600 inscrits. Aprendre anglès, francès o alemany, fer gimnàstica, taitxí o ioga, expressar-se a través del dibuix i la pintura o estimular la memòria, són només algunes de les nombroses activitats que mantenen actives a centenars de persones grans no només de Manresa, sinó d’arreu de la comarca.
Un nou concepte de vellesa
A Catalunya, més d’un 20% de la població té més de 65 anys, i la xifra continua creixent. Però envellir ja no significa necessàriament perdre autonomia o salut. El concepte d’envelliment actiu, impulsat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), defensa que la clau és mantenir-se físicament, mentalment i socialment implicat per gaudir d’una vida plena.
L’Associació de Gent Gran Viure i Conviure és un exemple de les entitats que promouen aquest envelliment actiu que cada dia pren més protagonisme a la nostra societat amb un nou concepte de vellesa, diferent de com el teníem entès anys enrere. La realització de la persona, potenciant les relacions humanes positives i creatives és el principal objectiu de l’entitat que exemplifica a la perfecció aquest nou paradigma amb el desenvolupament d’activitats cíviques, culturals, artesanals, esportives, musicals i lúdiques, que fomenten l’autoestima, la creativitat i la dinamització de les persones grans.
Els idiomes i les activitats físiques són de les propostes que tenen més requesta entre la gent gran, però, segons el president de l’Associació de Gent Gran Viure i Conviure, Josep Maria Sarri, «més important que l’activitat en si, és que sàpigues que els dimecres a les 10 del matí has de sortir de casa perquè tens una classe on trobaràs uns amics per poder compartir i socialitzar».
En la mateixa línia, la vicepresidenta de l’entitat, Josefina Huguet, hi afegeix que un dels objectius també és combatre la soledat «perquè a la gent gran a vegades ens canvia la vida, et quedes vidu o els fills es fan grans i marxen de casa i hi ha un buit. Aleshores l’important és poder sortir de casa i fer amics». D’aquí ve la importància dels casals i associacions que es dediquen a treballar amb aquest col·lectiu perquè «és important que tinguem un lloc on anar i compartir».
Autoestima i empoderament
Huguet també destaca la importància de l’envelliment actiu per a «l’autoestima i l’empoderament de la gent gran» i en reivindica l’autonomia perquè, assegura, «a vegades pots caure en la sensació que t’han de dir el que has de fer i les persones encara que siguem grans sabem el que hem de fer, com ho volem fer i quan ho volem fer».
Un altre aspecte a destacar en la tercera edat és, apunta Sarri, «mantenir la il·lusió i no creure que ja no servim per a res i que no val la pena aprendre. Tothom és vàlid i a pesar de la nostra edat tots podem aprendre de tot i hem de tenir la il·lusió de voler saber i voler-nos actualitzar». També reivindiquen el valor de les persones grans com a referents socials. Per això, Huguet destaca la rellevància de «sentir-se útils» perquè «la gent gran pot explicar moltíssimes coses i és una font d’experiència de cara a la gent jove perquè no tot s’aprèn amb la intel·ligència artificial, el que pot transmetre una persona gran amb les seves vivències és una experiència que a vegades no l’aprofitem prou i l’hauríem d’aprofitar més».
Els cursos i tallers, sumats a les conferències i als viatges que organitza l’associació Viure i Conviure, com d’altres del territori, són una manera de mantenir-se actius i alhora fer salut, aprendre, socialitzar i evitar la solitud no volguda. Estem davant un nou concepte de vellesa, amb gent gran que cada dia es cuida més, envelleix més tard i té més inquietuds, cosa que demostra que l’edat és només un número.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes