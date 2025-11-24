TRASPLANTAMENTS
Catalunya lidera la taxa de donació de teixits de persones mortes a Espanya el 2024
7.429 persones van donar teixits per a trasplantament l’any passat a Espanya i la seva generositat va permetre la realització de 54.474 implants de tota mena de teixits per a diferents aplicacions clíniques
A diferència dels òrgans, els teixits poden emmagatzemar-se durant llargs períodes de temps, assegurant la seva qualitat i seguretat
Nieves Salinas
Un sol donant de teixits pot ajudar prop de 100 persones. El trasplantament de teixits és una teràpia consolidada a Espanya i, en ocasions, l’única alternativa terapèutica
L’any passat, 7.429 persones van donar teixits per a trasplantament, cosa que es correspon amb una taxa de 152,6 per milió de població (pmp). La seva generositat va permetre la realització de 54.474 implants de tota mena de teixits per a diferents aplicacions clíniques a Espanya. Catalunya encapçala la taxa de donació més gran de teixits de persones mortes a Espanya el 2024.
Així ho confirma la memòria que acaba de publicar l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT). A diferència dels òrgans, els teixits poden emmagatzemar-se durant llargs períodes de temps, assegurant la seva qualitat i seguretat perquè els especialistes puguin sol·licitar el teixit requerit per al tractament dels pacients en el moment adequat. En l’actualitat, a Espanya són 94 els establiments que processen i emmagatzemen teixits, 239 els centres d’obtenció i 933 els centres d’implant que compten amb l’autorització específica per realitzar aquesta activitat.
Després de la mort
Dels 7.429 donants de teixits de l’any passat, 4.958 (101,8 pmp) van donar teixits després de la seva mort i 1.461 (30,0 pmp) ho van fer en vida. A més, es van obtenir 1.010 calotes per autotrasplantament. Es tracta de l’activitat de donació de teixits més elevada en la nostra història, tant en xifres absolutes, com en taxa pmp, ressalta l’ONT.
La donació de teixits després de la mort va augmentar un 13% respecte a l’any 2023.
va liderar aquest tipus de donació (253,6 pmp), seguida de Navarra (106,0 pmp) i el País Valencià (98,1 pmp). En termes percentuals, les comunitats autònomes en les quals més va augmentar la donació de teixits de persones mortes al llarg de l’últim any van ser Navarra (+45%), La Rioja (+40%) i Madrid (+31%).
Cirurgies de pròtesi de maluc
El teixit osteotendinós (majoritàriament os) és el més nombrós quant a disponibilitat i ús clínic. El 2024, 2.888 persones van donar aquest teixit (1.176 donants morts i 702 donants vius, als quals se suma l’obtenció de 1.010 calotes per a ús autòleg). El teixit ostetinós que es dona en vida amb més freqüència és el cap femoral per part de persones que se sotmeten a cirurgia de pròtesi de maluc.
El 2024, en el conjunt de tots els establiments de teixits d’Espanya es va disposar de 51.738 unitats/peces d’aquest tipus de teixit per a ús clínic. El més nombrós va ser la matriu òssia (20.347 peces), seguida del material ossi de farciment (17.047 unitats).
El nombre de procediments realitzats amb teixit osteotendinós al nostre país l’any passat va ser de 34.333. La majoria d’intervencions realitzades van ser de cirurgia ortopèdica i maxil·lofacial (30.883), seguides de procediments de cirurgia dental, implants principalment (3.219), i altres aplicacions (238).
Teixit ocular
Pel que fa al teixit ocular, el 2024 un total de 4.765 persones van donar còrnia o esclera després de morir, cosa que suposa un increment del 12% respecte al 2023. Aquestes donacions van permetre realitzar 6.845 implants de teixit ocular a Espanya, la majoria
En concret, l’any passat es van realitzar 5.853 trasplantaments de còrnies (3.137 queratoplàsties endotelials, 2.347 penetrants i 369 de tipus llepar anterior).
A més, 366 persones van donar pell i es van realitzar 213 implants de teixit cutani. El seu ús majoritari és per al tractament de ferides i cremades.
Nadons donants
La donació de teixit cardíac va registrar 260 donants l’any passat. Cinc d’ells van ser donants pediàtrics de vàlvules cardíaques, ja que, amb freqüència, nadons de mida petita mida els pares dels quals van sol·licitar la donació dels seus òrgans, però no van poder ser
per diferents motius, sí que van poder donar aquest tipus de teixit. El reemplaçament de vàlvules cardíaques és el procediment més habitual per al qual s’utilitza. Així, l’any passat es van realitzar 198 implants d’aquest tipus, mentre que 26 es van destinar a la reconstrucció cardíaca i nou a un altre tipus d’intervencions.
Van ser 190 (3,9 pmp) les persones que van donar segments vasculars (artèries i venes) el 2024. Gràcies a aquest gest, es van realitzar 188 procediments d’implant de teixit vascular. Respecte a la donació de placenta, l’any passat 775 dones van donar placenta. El 2024 es van realitzar 12.040 procediments amb teixit pla agradable. L’ús majoritari va ser l’aplicació de gotes d’extracte de membrana amnòtica per a ús oftalmològic, amb un total de 9.569 procediments.
