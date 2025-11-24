Les infeccions de transmissió sexual van en augment: com es treballa per a prevenir-ne de noves i trencar l’estigma?
A la consulta d’infermeria especialitzada en VIH i ITS d’Althaia es treballa des d’un abordatge integral que inclou prevenció, orientació i seguiment personalitzat i adaptat a diversos col·lectius
Regió7
Les infeccions de transmissió sexual (ITS), com el VIH, l’hepatitis, la sífilis, la gonorrea, la clamídia, l’ureoplasma o el micoplasma, constitueixen un repte creixent de salut pública, amb un augment constant en els darrers anys. Només a Catalunya, l’any 2023 es van diagnosticar 37.571 casos, la clamídia, la gonorrea i la sífilis van ser les més freqüents. També es van registrar 481 nous casos de VIH i 1.342 pacients amb hepatitis. A escala mundial es detecten diàriament més d’un milió d’ITS curables i 1,3 milions de noves infeccions per VIH cada any i més de 40 milions de persones conviuen amb VIH.
Les dades d’Althaia confirmen la tendència en augment: el 2024 es van atendre més de 500 persones en seguiment per VIH i es van diagnosticar 14 nous casos i més de 70 consultes relacionades amb altres ITS i més de 40 situacions que van requerir profilaxi postexposició (PEE), l'ús de fàrmacs antiretrovirals per a prevenir la infecció del VIH en persones no infectades, poc temps després d'una possible exposició al VIH.
El paper clau de la infermeria especialitzada
Davant d’aquest escenari, la infermeria té un rol central. Les infermeres especialitzades i les llevadores no només eduquen i informen, sinó que detecten precoçment, fan seguiment personalitzat i acompanyen els pacients en totes les fases de l’atenció.
A la consulta d’infermeria especialitzada en VIH i ITS d’Althaia es treballa des d’un abordatge integral que inclou prevenció, orientació i seguiment personalitzat i adaptat a diversos col·lectius. Per a les persones grans, es posa èmfasi en la transmissió i detecció, en dones, en l’abordatge de l’estigma i, en cas de pertànyer a un col·lectiu vulnerable, es busca la garantia d’accés a recursos i atenció sense judicis.
Aquesta tasca es fonamenta en la investigació, el compromís professional i l’establiment d’un vincle de confiança amb cada pacient, en coordinació amb altres professionals.
Prevenció més enllà dels preservatius
La prevenció de les ITS implica entendre factors socials, clínics i conductuals. A més dels mètodes de barrera, és essencial fer cribratges regulars, facilitar l’accés a la PrEP (profilaxi prèvia a l’exposició) i a la PEP (profilaxi post exposició), i oferir informació clara sobre pràctiques sexuals segures, sexe oral i gestió de situacions de risc com el consum de substàncies.
Treball en xarxa i nous protocols
Diversos serveis de la regió treballen coordinadament en la prevenció i atenció de les ITS: ASSIR, Unitat Trànsit (LGTBI+), SIAD, Unitat de VIH i ITS d’Althaia, SIE, Actua Vallès, Stop SIDA, CAS i diverses farmàcies col·laboradores. Properament, es publicarà el nou protocol de coordinació i abordatge de les ITS a la Catalunya central, elaborat conjuntament pels professionals del territori i impulsat pel departament de Salut.
Accions per a promoure la prevenció i la conscienciació
Aquest context dona sentit a les accions que s’han organitzat durant tot el mes de novembre per conscienciar sobre la importància de la prevenció i la lluita contra l’estigma que encara envolta el VIH i altres infeccions de transmissió sexual. Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, la Fundació Althaia col·labora amb Manresa Teatre Musical (MTM), Els Carlins i l’Ajuntament de Manresa, a través del Programa de Joventut, en una campanya que combina sensibilització, educació i cultura.
Durant el mes de novembre, s’han organitzat tallers als patis dels instituts per trencar mites i oferir informació rigorosa sobre sexualitat i salut. A més, el 28 de novembre MTM oferirà una funció solidària del musical Rent, els beneficis de la qual es destinaran als projectes de mecenatge d’Althaia. Abans de l’obra, el Dr. Rafel Pérez Vidal, especialista en Medicina Interna i malalties infeccioses, oferirà una breu intervenció sobre l’impacte històric i social del VIH.
Informació extreta del blog d'Althaia.
