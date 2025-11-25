ENVELLIMENT
Investigadores catalanes identifiquen un fàrmac que rejoveneix les cèl·lules mare sanguínies
Una investigació liderada per l’IDIBELL aconsegueix en models animals que el fàrmac Rhosin actuï sobre cèl·lules mare envellides
Segons els resultats publicats a ‘Nature Aging’, el tractament ex vivo de les cèl·lules mare de la sang amb el fàrmac Rhosin les rejoveneix i ajuda a produir cèl·lules sanguínies més sanes
Nieves Salinas
L’envelliment, entès com el deteriorament funcional i estructural del cos humà al llarg del temps, és un dels principals factors de risc de nombroses malalties cròniques. El mes de setembre passat, el grup de la doctora Carolina Florian, investigadora principal de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i ICREA, remarcava la importància de les cèl·lules mare sanguínies com dianes farmacològiques per pal·liar l’envelliment de tot el cos. Ara, una investigació els detalls de la qual es publiquen a ‘Nature Aging’ revela el potencial rejovenidor del fàrmac Rhosin, una petita molècula que inhibeix la proteïna RhoA, altament activada en les cèl·lules mare sanguínies envellides.
En l’estudi han col·laborat l’equip de la doctora Florian a l’IDIBELL, realitzant els assajos in vivo i in vitro, i la doctora Paula Petrone a l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació La Caixa, i el Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), aplicant tècniques in silico –experiments i simulacions que es realitzen completament en una computadora per estudiar fenòmens biològics– innovadores d’aprenentatge automàtic (‘machine learning’).
Cèl·lules mare
Les cèl·lules mare sanguínies, o cèl·lules mare hematopoètiques, expliquen les investigadores, es troben a la medul·la òssia i són responsables de la funció vital de produir contínuament tota mena de cèl·lules sanguínies (transportadores d’oxigen, immunitàries i plaquetes). Amb el temps, no obstant, també envelleixen, perden la seva capacitat regenerativa i generen menys cèl·lules i de pitjor qualitat.
Aquest envelliment s’ha relacionat amb la immunosenescència, la inflamació crònica de baix grau, diverses malalties cròniques i el càncer. Dins del nucli cel·lular, els efectes de l’envelliment es fan notar amb l’acumulació de mutacions i la desorganització de l’ADN, que genera tensió mecànica en el seu embolcall i dificulta la replicació, abunda.
Potencial rejovenidor
Aquest estudi revela el potencial rejovenidor de RhoA en cèl·lules mare de la sang. Després de descobrir el paper clau d’aquesta proteïna en el procés d’envelliment cel·lular, els investigadors han confirmat el seu potencial com a diana farmacològica.
Primer han tractat ex vivo cèl·lules mare sanguínies amb Rhosin, i després han observat com les cèl·lules tornaven a un estat més jove: menys tensió en el nucli i millor organització de l’ADN. Tal com resumeix la investigadora de l’IDIBELL i co primera autora de l’estudi, la doctora Eva Mejía-Ramírez: «Segons els nostres experiments, Rhosin rejoveneix les cèl·lules mare sanguínies, augmenta la capacitat regenerativa del sistema immunitari i millora la producció de cèl·lules sanguínies una vegada transplantades a la medula òssia».
Els experiments in vitro i in vivo es van realitzar íntegrament a l’IDIBELL per part del grup de recerca en envelliment de cèl·lules mare liderat per la doctora Florian.
Població més envellida
El 2050, als països occidentals la població més gran de 60 anys s’haurà duplicat en comparació amb el 2015. Això augmentarà la incidència de malalties cròniques com el càncer, la demència i les afeccions cardiovasculars, i sobrecarregarà els sistemes sanitaris i socials. Per això és imprescindible dissenyar tractaments que alleugin els efectes negatius de l’envelliment sobre la salut mitjançant recerca biomèdica de qualitat, més enllà d’aspectes estètics o cosmètics.
Ja hi ha evidència sobre certs canvis en l’estil de vida i alguns fàrmacs que poden qualificar-se com a antienvelliment, juntament amb algunes línies de recerca a nivell molecular. No obstant, segons Florian, «aquestes mesures no poden qualificar-se com a rejoveniment perquè combaten els efectes de l’envelliment en lloc d’actuar sobre el procés per si mateix. Nosaltres, al contrari, revertim les cèl·lules mare sanguínies a un estat més jove i les fem capaces de produir noves cèl·lules més sanes per, en última instància, millorar la salut de tot l’organisme. Per això parlem de rejoveniment de cèl·lules mare».
Els resultats són «prometedors» i les investigadores se senten «molt optimistes» sobre com aquesta nova estratègia podria millorar la qualitat de vida de les persones grans. Ara, els estudis clínics han de verificar si els resultats en models animals es poden traduir de manera segura i efectiva als humans. La doctora Florian va comptar amb la Unitat d’Innovació de l’IDIBELL per presentar els resultats d’una patent europea i ajudar amb la traducció de les seves troballes a solucions clíniques.
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?