El contraban de les patates i les paraules
Cada matí, durant anys, un home travessava la frontera amb un sac de patates damunt del seient del copilot. Al control, el policia de duanes el mirava amb aquella barreja de sospita i rutina que dona l’ofici. Obria el sac, remenava les patates, comprovava que no hi havia res estrany i el deixava marxar. Sempre el mateix ritual, fins que un dia l’home va deixar de passar. Anys més tard, ja jubilat, el policia el va reconèixer en un mercat i el va aturar: “Ara que ja no em jugo la placa, digues-me la veritat. Estic segur que no traficaves només patates. Què m’amagaves?” L’home va somriure amb aquella calma dels que saben que ja no els poden castigar i va respondre: “Era el cotxe.”
I és ben cert que allò que busquem no sempre és allò que importa. Ens entretenim amb el sac i les patates —el que és visible i tranquil·litzador— mentre el veritable objecte del contraban, passa cada dia davant nostre com si fos invisible, encara que sigui molt evident.
Sovint parlem molt, escoltem poc i interpretem malament. Ens aferrem a la paraula dita, al gest puntual o a la frase desafortunada. Però una conversa no es decideix només pel que es diu, sinó pel que es deixa entendre i tot allò que el sosté i que sovint no s’anomena.
Quan algú diu “no passa res”, pot voler dir que passa tot. Quan algú respon amb un somriure rígid, el somriure és el sac de patates, però l’important és la tensió que aguanta la mandíbula. Quan a una reunió un company fa un comentari neutre, però tothom nota un pes a l’ambient, el comentari explícit és irrellevant i el missatge important i implícit és el que s’ha callat.
Aprendre a veure el que està implícit no és cap luxe emocional. És una competència vital, la diferència entre reaccionar a cegues o relacionar-nos amb consciència. Quan entenem el joc entre què es diu i el que es vol dir, les converses deixen de ser un camp de mines i es converteixen en un lloc on es pot llegir la veritat sense necessitat de confrontar a ningú.
Si no ho fem, la vida ens passa per davant amb la mateixa ironia que aquell cotxe, i nosaltres continuem remenant patates amb aire d’experts, convençuts que dominem la situació mentre se’ns escapa tot el que importa. Les relacions no es trenquen pel que es diu, sinó pel que no es veu. I aquest blindatge té un cost alt format per malentesos, silencis que pesen i distàncies que després costen una eternitat de reparar. Ja ho diu el refrany, amb la contundència justa per tancar aquesta reflexió: “No hi ha pitjor cec que qui no vol veure.”
