Hipertensió infantil: un problema silenciós que podria afectar al 2% dels nens i nenes
El servei de pediatria d’Althaia alerta que el sedentarisme i el consum excessiu d’aliments processats i sal poden ser factors de risc
Regió7
La hipertensió arterial, habitualment associada al món adult, també afecta la població infantil. Segons especialistes del Servei de Pediatria d’Althaia, aproximadament un 2% dels nens poden patir aquesta afecció, tot i que la xifra real podria ser més elevada a causa del seu infradiagnòstic. L’augment del sedentarisme, del consum de sal i d’aliments processats, així com la incidència creixent del sobrepès i l’obesitat, són factors que expliquen aquesta tendència a l’alça.
La tensió arterial és la pressió que fa la sang sobre les parets dels vasos sanguinis, i en el cas dels infants els valors normals varien segons l’edat, el sexe i l’alçada. La detecció de la hipertensió es fa de la mateixa manera que en adults, amb un esfigmomanòmetre i un maneguet adaptat a la mida del braç del nen. Les mesures es poden realitzar al centre de salut, al domicili o mitjançant un MAPA, un dispositiu que registra la tensió durant 24 hores i que pot resultar clau en el diagnòstic i la valoració de la gravetat.
Tot i que sovint és asimptomàtica, la hipertensió infantil pot manifestar-se amb símptomes inespecífics com cefalea, epistaxis, alteracions del son o fatiga crònica. Si no es tracta, pot causar dany en òrgans vitals com el cor, els ronyons, els ulls o el cervell. Davant la detecció de valors elevats de manera persistent, el pediatre pot indicar proves complementàries per descartar causes secundàries, com anàlisis de sang i orina, ecografies o revisions oftalmològiques, i en alguns casos derivar el menor a nefrologia pediàtrica.
El tractament inicial se centra en la modificació de l’estil de vida de l’infant: pèrdua de pes en cas de sobrepès o obesitat, augment de l’activitat física, reducció del sedentarisme i incorporació de tècniques de relaxació per disminuir l’estrès que pugui estar patint el nen o nena. Si aquestes mesures no són suficients, es poden prescriure medicaments similars als que s’utilitzen en adults, adaptats a l’edat i les necessitats de cada nen.
Els professionals del servei de pediatria d’Althaia destaquen que la prevenció és clau. Adoptar hàbits saludables des de la infància no només ajuda a evitar la hipertensió pediàtrica, sinó que redueix el risc de patir malalties cardiovasculars en l’edat adulta.
Informació extreta del blog d’Althaia.
