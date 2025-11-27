Quin paper juguen les famílies en l’ambient de l’esport infantil?
El psicòleg esportiu Pere Alastrué i el professor titulat de l’INEFC Carles González Arévalo han creat una guia de bones pràctiques per evitar conflictes
La pràctica esportiva durant la infantesa aporta múltiples beneficis als nens i nenes, no només en termes de salut física, també en tot el que fa referència al benestar emocional i a la salut social. No obstant això, en moltes ocasions a l’esport base sorgeixen conflictes que en la majoria de casos, provenen de comportaments i actituds que els infants observen i imiten.
En aquest context és on neix la "Guia breu per a famílies que sumen", un document elaborat a quatre mans pel psicòleg esportiu i director del centre Equip Alastrué, Pere Alastrué i el professor titulat de l’INEFC, Carles González Arévalo. L’objectiu de la guia és, segons comenten els mateixos autors, "convidar a la reflexió i a facilitar petits canvis que marquen una gran diferència". Remarquen, però que "no es pretén donar lliçons" a ningú.
Així doncs, la primera recomanació que fan els experts és educar amb l’exemple. En la guia detallen estudis que demostren que els infants prenen els pares com a referència i ho expliquen dient que "ells i elles aprenen a interpretar les situacions i escollir les formes de resoldre-les seguint el vostre exemple, com si pensessin ‘que faria el papa o la mama en aquesta situació’".
També posen el focus en el respecte de les decisions arbitrals i recorden que l’àrbitre és una figura clau en l’esport i mereix el màxim respecte. "Per alguna estranya raó, oblidem que l’àrbitre és un agent educador més, que intervé en la resolució dels conflictes i té una actitud imparcial» comenten els experts en la seva guia didàctica per a famílies. Així doncs, remarquen el fet que la família ha d’ocupar la seva posició i intentar no exercir d’àrbitres ni tampoc d’entrenadors, per tant, és recomanable no donar instruccions tècniques.
El tercer punt clau en el qual es fixen Alastrué i González Arévalo és la valoració de l’esforç i l’aprenentatge per sobre dels resultats. Aconsellen a les famílies amb infants a càrrec posar el focus amb la competència amb un mateix i no pas amb els altres i prendre’s els partits com "l’entrenament més important de la setmana".
Un altre dels punts clau d’aquesta guia és l’ús del reforç positiu com a eina per motivar la canalla. Detallen que "quan reforceu l’esforç, el respecte, la humilitat, entre d’altres valors, aconseguim automàticament que els vostres fills i filles augmentin la probabilitat de tornar a repetir aquestes virtuts". L’esforç que comporta el reforç positiu és mínim i el guany és molt més gran del que les famílies podrien imaginar en un primer moment.
Gestió dels conflictes
A la guia pràctica també hi ha propostes per gestionar moments de tensió, recomanacions per ajudar els infants quan pateixen i estratègies per generar bon ambient entre famílies, encara que siguin d’equips rivals. Quan un membre de la família del nostre equip perd el control, els experts recomanen acompanyar a la persona i fer servir expressions com "entenc com et sents" més que no pas "tranquil, no passa res».
Si qui perd el control és un membre de la família d’un infant de l’equip rival, la guia aconsella ignorar les provocacions sempre que sigui possible i intentar rebaixar la tensió fent ús d’un llenguatge conciliador . Si hi ha algun conflicte al camp, els experts recomanen parlar el tema amb l’infant un cop a casa. Expliquen que és important mantenir converses serenes «tant a casa, com en els grups de WhatsApp».
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets