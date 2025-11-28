La violència digital és devastadora per la salut global de les víctimes
El passat 25 de novembre es va commemorar el Dia per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones amb el focus posat en l’hostilitat dels entorns digitals per al públic femení
La violència masclista té moltes formes, una de les més prevalents actualment és la digital i encara que s’exerceixi en entorns en línia, les conseqüències es tradueixen en problemes reals en la salut de les víctimes que la pateixen. El passat 25 de novembre es va commemorar el Dia per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones amb la mirada posada en les violències digitals perquè, segons va dir a Manresa Sandra Pujol, en Nom del Consell Municipal de la Dona, "en un moment en què s’estenen discursos negacionistes que minimitzen, qüestionen o invisibilitzen aquesta realitat, és més necessari que mai alçar la veu".
Les repercussions de la violència digital poden ser molt variades depenent de les diverses formes en les quals es manifesta. Tenen una incidència que podria tenir conseqüències a llarg termini en àmbits molt importants del desenvolupament de la vida de les dones, com en la seva dignitat, autonomia, privacitat, formació, confiança, identitat, professió, participació ciutadana i projecte de vida.
Segons detalla un informe de la Comissió Europea pels Drets Humans, la violència masclista té impactes devastadors en la salut mental i física de les víctimes. En una guia elaborada per la Generalitat de Catalunya, concretament pel departament d’Igualtat i Feminismes, es posa ordre a totes aquestes conseqüències.
Exposades a la violència
En primer lloc, hi ha efectes derivats de l’estrès per l’exposició constant a la violència i lluny del que es podria creure en un primer moment, es produeixen afectacions cognitives, reaccions fisiològiques, respostes emocionals i reaccions associades a l’experiència, com un deteriorament del rendiment o una actitud defensiva que es pot convertir en aïllament social. La salut mental és la que es veu més afectada amb reaccions com una culpabilització constant, pèrdua de confiança, un estat d’ansietat constant o pensaments intrusius que en els casos més greus es podrien acabar convertint en idees suïcides.
No obstant això, les conseqüències físiques d’aquesta exposició també tenen una repercussió important en el dia a dia de les víctimes. L’assetjament en línia pot provocar dolors, principalment a l’esquena, al cap o a l’estómac i reaccions corporals inusuals com símptomes dermatològics o alteracions digestives. L’estrès que genera estar constantment exposada a aquesta mena de violència a la xarxa pot derivar en palpitacions, sudoració, marejos, malsons o bruxisme, entre altres afeccions greus que no permeten que les víctimes puguin fer vida normal.
En la guia feta per la Generalitat, s’argumenta que a banda de totes les reaccions ja comentades, en moltes ocasions les dones que han patit violència digital han tingut repercussions en l’àmbit cognitiu com, fallades en la memòria o l’atenció, atordiment i bloqueig, dificultat en la presa de decisions, sensació de desorientació, com també en el comportament, la qual cosa provoca una deterioració del rendiment i el funcionament diari, una actitud defensiva, d’evitació o protectora, aïllament o distanciament social, restriccions en els moviments, disminució de la participació o abandonament dels espais virtuals.
Conseqüències més enllà
Els impactes de la violència masclista en entorns digitals va molt més enllà de les persones que la pateixen, ja que afecten tota la societat. En l’acte central del 25 de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, Conxita Garrido, de l’àrea de violències masclistes de l’associació Dones amb Empenta va dir que les violències digitals ha comentat que són "molt alliçonadores" per a totes les dones perquè "quan s’ataca a una, totes queden avisades de no fer el mateix".
A banda d’aquest alliçonament a tot el públic femení, la violència masclista, sigui o no en entorns digitals, impacta en tot l’entorn de la víctima, en els àmbits laborals, familiars, materials i econòmics.
Pel que fa a la part de les famílies, es poden generar obstacles en els projectes de vida familiars deguts, entre altres elements, a l’estat emocional de les afectades o la reacció emocional d’altres membres de la família. També es poden perdre vincles familiars per l’estigmatització de les afectades, especialment en el rol de filles.
