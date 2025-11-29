Mites sobre la vacunació que cal abandonar: no és només per gent gran ni pot produir la malaltia
Els experts insisteixen en la importància de rebre les dosis contra els virus respiratoris cada any i replica un per un als falsos mites dels antivacunes
Regió7
Amb la posada en marxa de la campanya de vacunació de la grip i la covid, els serveis de salut pública alerten que diversos mites continuen interferint en l’adopció d’una mesura preventiva considerada clau per reduir complicacions, hospitalitzacions i pressió assistencial.
Contràriament a la percepció que encara arrossega una part de la població, les vacunes contra la grip i la covid no són una actuació extraordinària ni circumstancial. Forma part del calendari de vacunacions sistemàtiques i s’indica anualment a partir dels sis mesos d’edat. La recomanació s’estén especialment a col·lectius vulnerables com persones grans, persones amb patologies cròniques, professionals sanitaris, dones embarassades i infants petits; però no es limita als grups de risc.
L’edat no és l’únic factor
Tot i que la grip i la covid comporten un risc més elevat de complicacions en persones grans, les malalties poden evolucionar de manera greu en qualsevol grup d’edat. Les dades de les últimes temporades mostren casos greus també en adults joves i infants sense patologies prèvies. Els experts recorden que la vacunació infantil redueix la transmissió intrafamiliar i protegeix indirectament persones vulnerables de l’entorn.
Embaràs i lactància
Les recomanacions clíniques i les guies internacionals coincideixen a afirmar que les vacunes són segures durant tots els trimestres de l’embaràs i en el període de lactància. A més de disminuir el risc de complicacions maternes, la immunització confereix protecció al nadó durant els primers mesos de vida, etapa en què encara no pot rebre la vacuna directament.
La idea que la grip o la covid només poden ser greus en persones amb patologies greus no es correspon amb l’evidència epidemiològica. Cada temporada, el virus de la grip genera un volum significatiu de consultes i ingressos hospitalaris, incloent-hi en població generalment sana. L’impacte s’amplifica quan la cobertura vacunal és insuficient.
Encara persisteix el mite que la vacunació pot "provocar" la grip. Les vacunes utilitzades són inactivades o contenen partícules no infeccioses; en cap cas poden generar una infecció. Les reaccions habituals com inflamació local, malestar o febrícula són respostes immunitàries transitòries.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu