Rejoveniment amb làser CO2: una renovació natural de la pell
El Dr. Sáez ofereix a Manresa un tractament adaptat a cada pacient, amb resultats naturals que rejoveneixen la pell i milloren la seva qualitat de manera profunda i progressiva
Regió7
El làser CO2 fraccionat s’ha convertit en una de les tècniques més eficaces i sol·licitades en l’àmbit del rejoveniment facial. Indicat per millorar la textura de la pell, reduir arrugues, cicatrius d’acne i lesions superficials, aquest tractament permet renovar la superfície cutània i estimular la producció de col·lagen amb resultats naturals i visibles des de les primeres setmanes.
El Dr. Sáez, especialista en cirurgia estètica i tractaments facials amb consulta a Manresa, ha consolidat una trajectòria marcada per la precisió, la tecnologia avançada i l’abordatge personalitzat de cada pacient.
El làser CO2 actua mitjançant microimpactes tèrmics controlats que eliminen capes superficials de la pell mentre activen la regeneració en profunditat. Aquest doble efecte de renovar i reestructurar: d’una banda millora el to i la lluminositat i, de l’altra, afavoreix una pell més ferma i uniforme.
Es tracta d’un procediment versàtil ideal per tractar arrugues fines, taques solars, porus dilatats, cicatrius i irregularitats de textura. També és una alternativa precisa i poc invasiva per eliminar petites lesions cutànies com queratosis, berrugues o xantelasmes.
Abans del tractament, es realitza un estudi complet del tipus de pell, les necessitats i els objectius del pacient. A partir d’aquesta valoració, el Dr. Sáez determina la intensitat i profunditat del làser més adequades.
En les hores posteriors, la pell pot presentar envermelliment i una lleu inflamació, signes habituals que indiquen l’inici del procés de renovació. Durant els dies següents es forma una fina capa de regeneració que desapareix progressivament, deixant pas a una pell més homogènia i lluminosa. En la majoria de casos, els pacients poden reprendre la seva activitat habitual en poc temps, tot i que es recomana evitar l’exposició solar directa i seguir unes pautes de cura específiques.
Els resultats del làser CO2 són progressius i continuen millorant durant els mesos següents gràcies a la síntesi de col·lagen estimulada en profunditat. Aquesta característica el converteix en un tractament d’alt impacte, especialment valorat per aquelles persones que busquen un rejoveniment global sense necessitat de cirurgia.
Amb una àmplia experiència en tècniques de rejoveniment facial, el Dr. Sáez integra la tecnologia làser amb una visió estètica rigorosa, equilibrada i natural. El seu enfocament, basat en la proximitat i la transparència, situa el pacient al centre de tot el procés: des de la valoració inicial fins al seguiment posterior, assegurant la màxima seguretat i uns resultats coherents amb la identitat i l’harmonia facial de cada persona.
El làser CO2 representa una oportunitat per recuperar la frescor, la suavitat i la vitalitat de la pell. En mans d’un especialista com el Dr. Sáez, es converteix en una eina de precisió per aconseguir un rejoveniment real, equilibrat i respectuós amb l’expressió individual.
