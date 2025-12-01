Dia mundial de la Sida
Les persones amb el VIH tenen gairebé el doble de risc d’infart
Un estudi a Catalunya detecta diferències en el perfil metabòlic de les persones amb el VIH: més freqüència de tabaquisme actiu, nivells més dolents de colesterol HDL i menys índex de massa corporal.
Els autors aconsellen el control dels factors cardiovasculars en els afectats
Nieves Salinas
Un ampli estudi de base poblacional fet a Catalunya revela que la infecció pel VIH s’associa a un risc significativament més elevat de tenir un infart agut de miocardi, independentment de l’edat, el sexe i la presència d’altres malalties. El treball, que s’ha presentat en el XVI Congrés Nacional de GeSIDA, confirma la necessitat de reforçar la prevenció i el control dels factors cardiovasculars en les persones amb el VIH, fins i tot en les que tenen el virus controlat per tractament antiretroviral.
Amb el títol de La infecció pel VIH està fortament associada amb l’infart agut de miocardi, independentment de l’edat, el sexe i les comorbiditats: un estudi de cohort de base poblacional espanyol, el treball ha sigut liderat per investigadors de l’Hospital del Mar de Barcelona, de l’Hospital del Mar Research Institute i de l’Institut Català de la Salut (ICS). El seu autor principal és Roberto Güerri, de la divisió del VIH de l’Hospital del Mar.
Els investigadors van analitzar dades clíniques procedents de la base SIDIAP, que recopila informació sanitària de més de vuit milions de persones de centres d’assistència primària i hospitalària de tot Catalunya. Es van comparar 10.326 persones amb el VIH amb 30.978 persones sense tenir la infecció, aparellades per edat i sexe, i es va seguir la incidència d’infart de miocardi entre el 2007 i el 2019.
34,4 per cada 1.000 persones
"Són dades poblacionals extretes d’una base de dades del sistema de medicina d’atenció primària i hospitalària. Això permet l’avaluació i el seguiment de persones de manera longitudinal, tot i que sigui de manera retrospectiva. Realment les dades disponibles són fins al 31 de desembre del 2022", indica l’investigador.
Els resultats mostren que les persones amb el VIH van presentar una taxa d’infart agut de miocardi de 34,4 per cada 1.000 persones/any, davant 17,6 per cada 1.000 en la població sense el VIH. Fins i tot després d’ajustar les dades per factors de risc clàssics com l’edat, el colesterol, la hipertensió, la diabetis i el consum de tabac, el risc va continuar sent gairebé el doble.
Factors de risc
L’estudi també va detectar diferències rellevants en el perfil metabòlic de les persones amb el VIH: més freqüència de tabaquisme actiu (71,7% davant 50,6%), nivells més dolents de colesterol HDL (44,2% amb valors baixos davant 17,4%), triglicèrids més elevats i menys índex de massa corporal (IMC). Tots aquests resultats reflecteixen un estat metabòlic menys favorable així com una presència de comorbiditats més elevada en les persones que viuen amb el virus.
El treball conclou que la infecció pel VIH en si mateixa constitueix un factor independent de risc cardiovascular, fet que suggereix que el virus o el seu tractament poden provocar alteracions inflamatòries i metabòliques que afavoreixen el dany arterial. Per això els autors remarquen la importància d’avaluar i tractar de manera específica el risc cardiovascular en les persones amb el VIH i d’integrar la salut del cor com a part essencial del seguiment clínic d’aquests pacients.
"Això ja està publicat en diverses poblacions, sobretot anglosaxones. El problema és que la qualitat de les dades d’algunes, o la quantitat d’esdeveniments que recollien (tant en la població de risc com en població que no ho és) en l’esdeveniment infart no sempre tenien prou dades, o quedaven difuminats pel risc augmentat general en la població", explica Roberto Güerri. "Fer aquest estudi en una població mediterrània ens permet, d’alguna manera, veure com el mateix VIH pot tenir un efecte en el desenvolupament de malaltia cardiovascular i, sobretot, d’infart. Aquí hi poden entrar factors derivats del mateix tractament (n’hi ha que són tòxics metabòlics...) o bé per l’estat inflamatori que provoca la infecció crònica", afegeix.
L’investigador acaba dient que el seu grup té "interès especial" a estudiar com els canvis associats al sistema immunitari i l’estat inflamatori per infeccions cròniques poden tenir un impacte negatiu en el risc cardiovascular.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres