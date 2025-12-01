Grip A(H3N2)
Mascaretes contra una grip a l'alça: els metges aconsellen dur-ne en ambulatoris, hospitals, residències i transport públic
La soca que circula aquest 2025 no és la més virulent, però com que no va ser la predominant l'any passat ni en l'anterior, ara circula amb intensitat
Nieves Salinas
La Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària (SEMERGEN) ha demanat reforçar les mesures de prevenció per contenir l’expansió de la grip i d’altres virus respiratoris. Recomanen l’ús de mascareta especialment en centres sanitaris, residències, espais tancats i concorreguts, com el transport públic, i sempre que apareguin símptomes d’infecció respiratòria.
L'organització ha fet una crida a les autoritats sanitàries per reforçar les mesures de prevenció i control. A més, reclamen “una resposta coordinada amb criteris homogenis” a tot el territori estatal, cosa que apunta a una temporada “especialment complexa”.
La pujada i baixada de temperatures de la tardor no ha ajudat
Segons el Grup de Treball d’Infeccions, Migrant, Vacunes i Activitats Preventives (IMVAP) i el Grup de Treball de Respiratori de SEMERGEN, les temperatures inusualment oscil·lants d’aquesta tardor han deixat “un escenari especialment favorable” per a la circulació de virus respiratoris, amb “un predomini clar” del subclade K del virus de la grip A(H3N2).
Tot i que aquesta variant de la grip no mostra per ara sígnes de ser més virulent, els experts preveuen que l'escenari que ha de venir serà complex. Primer, perquè estem davant de la soca més freqüent del virus. Segon, perquè no ha estat la soca dominant en les últimes temporades i això "ha provocat que la població, amb menor immunitat davant aquest subtipus, s’enfronti ara a una circulació més intensa del virus”.
Segons els especialistes, “la temporada passada, el període epidèmic principal va tenir lloc des de mitjan desembre fins a començaments de març. Enguany, però, estem observant un pic més precoç i, de moment, no es pot saber amb certesa la durada de l’epidèmia. No descartem una durada més llarga o segones onades en funció de la climatologia i de la mobilitat de la població durant el període nadalenc”.
Sobrecàrrega de feina
L’avançament de la temporada gripal ja està tenint “un impacte directe” en l’activitat assistencial, que, si es manté, podria traduir-se en una sobrecàrrega significativa des de les primeres setmanes de desembre i assolir una alta intensitat durant el període nadalenc, tant a les consultes d’Atenció Primària com als serveis d’urgències hospitalàries, asseguren.
SEMERGEN considera fonamental que les administracions posin en marxa “mesures realistes i aplicables” als centres d’atenció primària, on s’atén la majoria de pacients afectats i on l’impacte de la grip i d’altres infeccions respiratòries es manifesta amb més intensitat. Reclamen preparar “adequadament” els centres de salut i garantir recursos suficients, incloent-hi la disponibilitat de tests diagnòstics que permetin diferenciar la grip, la covid-19, el VRS i altres virus respiratoris.
SEMERGEN insisteix en la “importància de mantenir actualitzada la vacunació contra totes les infeccions prevenibles —inclosa la vacuna contra la covid-19 en els grups de població de més de 70 anys o persones amb patologies cròniques—, unes franges on les taxes de vacunació estan disminuint per la menor percepció del risc”.
Una cobertura vacunal adequada, continuen, ajuda a evitar la saturació de les consultes i dels serveis d’urgències, especialment en períodes epidèmics, quan la demanda assistencial augmenta de manera notable. La prevenció mitjançant la vacunació també redueix l’ús inadequat d’antibiòtics —freqüent quan es confonen infeccions víriques amb bacterianes— i, en conseqüència, frena l’aparició de resistències bacterianes, un dels principals reptes actuals de la salut pública, afegeixen.
